Информация о вспышке "новой неизвестной инфекции" ранее разошлась по Telegram-каналам

01 апреля 2025, 08:14, ИА Амител

Лабораторное исследование / Фото: amic.ru

В конце прошлой недели многие СМИ сообщили о якобы приходе в Россию новой неизвестной инфекции. Началось все с публикации Telegram-канала Shot: там рассказали историю пациентки, которая больше недели не может вылечиться антибиотиками, сильно температурит и кашляет с кровью. Она уверяет, что пациентов с подобной картиной сейчас много. Позднее стало известно, что причиной таких симптомов стала микоплазменная пневмония.

О том, что это за болезнь и действительно ли Россия переживает вспышку, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России появилась новая опасная инфекция? выявлено не было. Более того, эпидситуация по основным респираторным заболеваниям находится под полным контролем: идет устойчивое снижение заболеваемости. Нет. В Роспотребнадзоре оперативно сообщили , что никаких новых инфекций в стране за последнюю неделю. Более того, эпидситуация по основным респираторным заболеваниям находится под полным контролем: идет устойчивое снижение заболеваемости. "В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка по данной группе инфекций в Москве также стабильна", – говорится в сообщении. Ситуацию по внебольничным пневмониям в ведомстве тоже назвали стабильной. Подчеркнем, что микоплазменная пневмония, которой в итоге оказалась "таинственная" болезнь из публикации Shot , – это совсем не новое заболевание. Этот недуг известен медикам уже много лет. Также стоит отметить, что Telegram-канал не уточнил ни регион, где лечат кашляющую кровью пациентку, ни хотя бы примерное количество заболевших. Так что новости о "вспышке новой болезни" оказались преувеличены.

2 Что такое микоплазменная пневмония? Микоплазменная инфекция – заболевание, которое вызывают бактерии микоплазмы. Недуг часто переходит у больного в пневмонию. Отметим, что настоящая вспышка этой болезни произошла в России совсем недавно – осенью 2024 года. Тогда рост количества случаев внебольничной пневмонии зафиксировали во многих регионах, в том числе и в Алтайском крае . Поэтому алтайские врачи подробно рассказали о том, что это за вид пневмонии. "Микоплазма – это атипичный возбудитель, который давно известен и описан. Он циркулирует с циклом от трех до семи лет. Вот у нас на этот год и пришелся подъем заболеваемости. В основном люди заражаются от своих детей, которые приносят заболевание из школ и детсадов. Микоплазма очень маленькая – это внутриклеточный возбудитель. Она может передаваться воздушно-капельным путем, но для этого нужен долгий и тесный контакт", – поясняла заведующая пульмонологическим отделением Краевой клинической больницы Дина Петрова. Врачи отмечали, что это не самый страшный вид пневмонии, но у него есть ряд важных особенностей. Отметим, что сейчас в Алтайском крае ситуация с микоплазменными пневмониями, как и со всеми остальными респираторными заболеваниями, стабильна, следует из актуальных данных регионального Роспотребнадзора

3 Насколько опасна микоплазменная пневмония? В ряде случаев микоплазменная пневмония действительно может вызывать крайне тяжелое течение, вплоть до летального исхода. Но в большинстве случаев это заболевание не опасно и редко вызывает осложнения, отмечали алтайские врачи. Так, в 2024 году в Алтайском крае не зафиксировали летальных случаев у пациентов с микоплазменной пневмонией, а в реанимации оказался один человек. Впрочем, течение болезни действительно неприятно для пациентов, объясняли медики. Дело в том, что микоплазменная пневмония очень долго лечится. "Пациент довольно долго температурит, плохо себя чувствует. Но при этом микоплазменная пневмония хорошо лечится и практически не дает дыхательной недостаточности. Человек выздоравливает где-то к концу второй недели и возвращает свою трудоспособность", – рассказывала Дина Петрова.

4 Правда ли, что микоплазменная пневмония вызывает кровавый кашель? Конкретно у микоплазменной пневмонии нет такого характерного симптома. Но отметим, что кровохарканье может возникать при целом спектре респираторных заболеваний.

5 Есть ли прививка от микоплазменной пневмонии? Вакцины от микоплазменной инфекции пока нет, но российские ученые активно на этим работают.