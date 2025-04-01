В конце прошлой недели многие СМИ сообщили о якобы приходе в Россию новой неизвестной инфекции. Началось все с публикации Telegram-канала Shot: там рассказали историю пациентки, которая больше недели не может вылечиться антибиотиками, сильно температурит и кашляет с кровью. Она уверяет, что пациентов с подобной картиной сейчас много. Позднее стало известно, что причиной таких симптомов стала микоплазменная пневмония.
О том, что это за болезнь и действительно ли Россия переживает вспышку, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в России появилась новая опасная инфекция?
Нет. В Роспотребнадзоре оперативно сообщили, что никаких новых инфекций в стране за последнюю неделю выявлено не было. Более того, эпидситуация по основным респираторным заболеваниям находится под полным контролем: идет устойчивое снижение заболеваемости.
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема. Отмечается снижение уровня заболеваемости. Эпидемиологическая обстановка по данной группе инфекций в Москве также стабильна", – говорится в сообщении. Ситуацию по внебольничным пневмониям в ведомстве тоже назвали стабильной.
Подчеркнем, что микоплазменная пневмония, которой в итоге оказалась "таинственная" болезнь из публикации Shot, – это совсем не новое заболевание. Этот недуг известен медикам уже много лет.
Также стоит отметить, что Telegram-канал не уточнил ни регион, где лечат кашляющую кровью пациентку, ни хотя бы примерное количество заболевших. Так что новости о "вспышке новой болезни" оказались преувеличены.
2
Что такое микоплазменная пневмония?
Микоплазменная инфекция – заболевание, которое вызывают бактерии микоплазмы. Недуг часто переходит у больного в пневмонию. Отметим, что настоящая вспышка этой болезни произошла в России совсем недавно – осенью 2024 года. Тогда рост количества случаев внебольничной пневмонии зафиксировали во многих регионах, в том числе и в Алтайском крае. Поэтому алтайские врачи подробно рассказали о том, что это за вид пневмонии.
"Микоплазма – это атипичный возбудитель, который давно известен и описан. Он циркулирует с циклом от трех до семи лет. Вот у нас на этот год и пришелся подъем заболеваемости. В основном люди заражаются от своих детей, которые приносят заболевание из школ и детсадов. Микоплазма очень маленькая – это внутриклеточный возбудитель. Она может передаваться воздушно-капельным путем, но для этого нужен долгий и тесный контакт", – поясняла заведующая пульмонологическим отделением Краевой клинической больницы Дина Петрова.Врачи отмечали, что это не самый страшный вид пневмонии, но у него есть ряд важных особенностей.
В ряде случаев микоплазменная пневмония действительно может вызывать крайне тяжелое течение, вплоть до летального исхода. Но в большинстве случаев это заболевание не опасно и редко вызывает осложнения, отмечали алтайские врачи. Так, в 2024 году в Алтайском крае не зафиксировали летальных случаев у пациентов с микоплазменной пневмонией, а в реанимации оказался один человек.
Впрочем, течение болезни действительно неприятно для пациентов, объясняли медики. Дело в том, что микоплазменная пневмония очень долго лечится.
"Пациент довольно долго температурит, плохо себя чувствует. Но при этом микоплазменная пневмония хорошо лечится и практически не дает дыхательной недостаточности. Человек выздоравливает где-то к концу второй недели и возвращает свою трудоспособность", – рассказывала Дина Петрова.
4
Правда ли, что микоплазменная пневмония вызывает кровавый кашель?
Конкретно у микоплазменной пневмонии нет такого характерного симптома. Но отметим, что кровохарканье может возникать при целом спектре респираторных заболеваний.
5
Есть ли прививка от микоплазменной пневмонии?
Вакцины от микоплазменной инфекции пока нет, но российские ученые активно на этим работают.
6
Как лечат от микоплазменной пневмонии?
Как поясняли врачи из Алтайского края, при микоплазменной пневмонии доктора предпочитают госпитализировать пациента, даже если он относительно нормально себя чувствует. Так специалисты предупреждают самый худший сценарий, при котором состояние может резко ухудшиться.
"Даже если случай не тяжелый, мы предпочитаем госпитализировать. Мы должны обязательно мониторить все факторы риска, чтобы не стало хуже. Выпишем, когда угрозы уже точно не будет", – объясняла пульмонолог Дина Петрова.
Комментарии 0