Неработающим пенсионерам снова будут индексировать выплаты дважды в год

Сейчас на пенсию по старости приходится 77% всех выплат

16 мая 2024, 07:50, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341

С 2025 года неработающим пенсионерам вернут индексацию страховой пенсии дважды в год. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, согласно Конституции, индексировать их должны не реже одного раза в год. Дважды это делали до 2019-го, но затем правила изменили.

"Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля. Индексация социальных пенсий пройдет в привычные сроки – с 1 апреля будущего года", – сказал Виноградов.

Сейчас на страховую пенсию приходится 77% всех выплат, а ее средний размер составляет 22,4 тысячи рублей.



