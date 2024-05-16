Неработающим пенсионерам снова будут индексировать выплаты дважды в год
Сейчас на пенсию по старости приходится 77% всех выплат
16 мая 2024, 07:50, ИА Амител
С 2025 года неработающим пенсионерам вернут индексацию страховой пенсии дважды в год. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, согласно Конституции, индексировать их должны не реже одного раза в год. Дважды это делали до 2019-го, но затем правила изменили.
"Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам: с 1 февраля по инфляции за предыдущий год и по ее окончательной корректировке с 1 апреля. Индексация социальных пенсий пройдет в привычные сроки – с 1 апреля будущего года", – сказал Виноградов.
Сейчас на страховую пенсию приходится 77% всех выплат, а ее средний размер составляет 22,4 тысячи рублей.
08:43:02 16-05-2024
Как сказала госпожа Голикова, будете получать прибавку в тысячу рублей для средней пенсии, так и крутят этот показатель возле этой подачки каждый год. Сдвиг на три месяца полного расчета пенсии, это еще одна уловка, как не дать пенсионерам сбалансировать свой бюджет. Жизнь пенсионеров каждый день, как последний.
09:07:33 16-05-2024
Не говорите ерунду: у кого большой стаж работы и хотя бы в прошлом средняя зарплата, у того и индексация не тысяча. «Аппетит приходит во время еды, а жадность во время аппетита».
Единственное- дала бы пенсионерам какие- то существенные скидки на лекарства.
Лично знаю пенсионера- и не одного,- у которого трудовой стаж меньше, чем «стаж» пенсионера».
Продолжительность жизни растёт... изучайте экономику и не ведитесь на мошенников, уважаемые....
09:26:40 16-05-2024
Ева (09:07:33 16-05-2024) Не говорите ерунду: у кого большой стаж работы и хотя бы в п... Про продолжительность жизни Вы будете говорить году так 2060.
09:26:42 16-05-2024
Ева (09:07:33 16-05-2024) Не говорите ерунду: у кого большой стаж работы и хотя бы в п... Ева, я тебе про Фому - средняя пенсия, а ты про Ерему - черт знает что собрала в кучу, стаж, аппетит, продолжительность. Не будь нашей про-про-бабкой, которая поддалась искушению, как ты, изучившая нашу экономику, в которой красной чертой проходит мысль - обмани ближнего и дальнего. И эта твоя экономика в сто раз страшнее мошенников.
09:34:26 16-05-2024
Ева (09:07:33 16-05-2024) Не говорите ерунду: у кого большой стаж работы и хотя бы в п... Вы глупая? Советский стаж вообще не защитали 20лет, а Российского оказалось 15. Итого: за 35 общего стажа , пенсия 10тыс. Пошла на пенсию в 2015г. За эти годы прибавка была копейки 200 - 300руб, тысячи ни разу небыло
09:48:13 16-05-2024
Гость (09:34:26 16-05-2024) Вы глупая? Советский стаж вообще не защитали 20лет, ... О тысячи рублях, про которые говорила Голикова с миллионными бриллиантами в ушах, это средняя пенсия, до которой надо очень долго и нудно тянуть при стартовой пенсии. И если позволит здоровье на этот срок, то тысяча будет ваша.
09:53:15 16-05-2024
Если не работал в жизни, или работал мало, или на позициях с минимальной зарплатой, то на какую пенсию ты рассчитываешь? Люди, работавшие на нормальных должностях, требующих образования, опыта, квалификации, и соответственно получавших нормальную зарплату, их с пенсией не обидели. Естественно, по нашим текущим меркам.
10:17:56 16-05-2024
Гость (09:53:15 16-05-2024) Если не работал в жизни, или работал мало, или на позициях с... Как хорошо ты поешь товарищ, про нормальную должность, опыт, квалификацию, которые, как по лотерейному билетику выпадают не всем в нашем безумном мире. Есть высшие образование - нет опыта, квалификации - гуляй Вася на СВО.
10:27:04 16-05-2024
Гость (09:53:15 16-05-2024) Если не работал в жизни, или работал мало, или на позициях с... Не обидели - это сколько? Тыс.20? Вот так отвалили!
11:25:12 16-05-2024
Гость (09:53:15 16-05-2024) Если не работал в жизни, или работал мало, или на позициях с...
Их обидели прежде всего с зарплатой. Ну к примеру, в нашем замечательном крае наш замечательный бывший губернатор Карлин не стеснялся краевым бюджетникам назначать оклады ниже краевого же прожиточного минимума (а это как раз те самые люди с высшим образованием, опытом и квалификацией), причем существенно ниже. И разумеется, высчитывать с них подоходный налог. А куда денешься? Сам же Карлин и говорил, что в нашем крае работы нет даже для молодежи, окромя продавцами в ТРЦ, которые при нем плодились, как грибы-поганки после дождя. У федеральных бюджетников - тех же врачей и учителей, было чуть получше - но совсем чуть-чуть. И сейчас, если что, ничего не изменилось - просто на федеральном уровне запретили платить зарплату меньше прожиточного минимума, вот наши, скрипя зубами, вынуждены приподнять оклады. Да еще пенсионные баллы придумали - это вообще жесть! Тем врачам, учителям школьным, работникам сельских администраций (даже на руководящих должностях!) - знаю непонаслышке - кто уходил на пенсию в 2017 году (успевшим вскочить в последний вагон, что называется, до повышения пенсионного возраста) за 30-35 лет работы, из коих большинство - на полторы-две ставки, пенсию назначали аж 10 тысяч! И это - массово, не какие-то единичные случаи. Знаю учительницу начальных классов, которая отработала после пенсии еще десять лет, причем в две смены, ибо дефицит у нас учителей-то - так вот со всеми индексациями за 45 лет безупречной работы вышло пенсии аж 23 тысячи (это на данный момент). Так что не надо на людей бочку катить! Тут дело в государственной политике, а вовсе не в людях.
12:10:34 16-05-2024
Гость (11:25:12 16-05-2024) Их обидели прежде всего с зарплатой. Ну к примеру, в наш... во врать то..
12:52:15 16-05-2024
Гость (12:10:34 16-05-2024) во врать то..... Понимаю, в это сложно поверить - уж больно дико. Хотелось бы, чтобы это оказалось враньем, но увы... Это правда! О которой не принято говорить у нас.
11:30:27 16-05-2024
Гость (09:53:15 16-05-2024) Если не работал в жизни, или работал мало, или на позициях с... По вашему все в нашей стране должны работать депутатами или военными чтобы пенсия хорошая была, остальные не достойны, подумаешь учителем она проработала с маленькой зарплатой, тунеядка не достойна пенсии хорошей, пусть на пенсии работает кондуктором, так по вашему.
13:07:24 16-05-2024
Т.е не ждите индексации ни работающие пенсионеры, ни индексации пенсионных отчислений, кои заморозили 10 лет назад