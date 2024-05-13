60% ипотечных кредитов жители Алтая взяли с господдержкой

Такие данные приводит ВТБ

13 мая 2024, 16:15, ИА Амител

Ипотека / Фото: pixabay.com

В январе-апреле 2024 года жители Алтайского края и Республики Алтай получили в ВТБ ипотечных кредитов на 3,7 млрд рублей. Около 60% сделок проведено в рамках программ господдержки.

За четыре месяца ипотеку в ВТБ оформили более тысячи жителей двух Алтаев. Общая сумма в 3,7 млрд рублей на 8% выше результата аналогичного периода прошлого года. Средний размер одного кредита составил 3,5 млн рублей.

В рамках льготных программ ВТБ в январе-апреле провел 60% от общего числа ипотечных сделок. Чаще всего жители указанных регионов выбирали семейную ипотеку – по ней заключено около 300 сделок на 1,3 млрд рублей. Еще 600 млн рублей выдано по основной программе господдержки.

"Результаты первых четырех месяцев показывают, что ипотечный спрос переориентировался на первичный рынок жилья, где работают программы господдержки. Ожидаем, что до конца первого полугодия этот тренд сохранится – в ожидании завершения программы господдержки "для всех" со ставкой 8% заемщики поспешат выйти на сделки. В дальнейшем спрос продолжит замедляться под воздействием мер регулятора, направленных на охлаждение рынка кредитования", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом, по оценке экспертов банка, в апреле продажи ипотеки в России составили 455 млрд рублей. Это на 2% больше, чем в марте текущего года, и на 20% ниже, чем было в апреле прошлого года. Тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме. Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей – на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.