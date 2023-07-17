Нескольким барнаульцам ограничили доступ к коммунальным услугам за долги

Они вовремя не платили за воду и канализацию

17 июля 2023, 11:05, ИА Амител

Деньги / Фото: ededchechine / Freepik

"Росводоканал Барнаул" ограничил должникам – жителям многоквартирного дома в столице Алтайского края – доступ к услугам водоотведения. Поводом для этого стали многочисленные неоплаченные счета.

Кому и за что отключили услуги?

Жителям четырех квартир дома № 12 по улице Колесной. Недавно там побывали специалисты инспекции водных ресурсов водоканала совместно с УК "Изумруд". Горожане регулярно "забывают" оплачивать коммунальные счета. В одной из них, например, общий долг перед водоканалом превышает 45 тысяч рублей, из них 30 тысяч – за канализацию.

Должникам перекрыли канализацию. Современное оборудование позволяет тампонировать канализационные выпуски квартир должников без посещения жилья. При этом общедомовое имущество остается в полной сохранности и доступ для добросовестных абонентов к канализации не приостанавливается ни на минуту.

"На 1 июля 2023 года задолженность частных лиц перед водоканалом превышает 419 млн рублей. Хочу обратить внимание абонентов, что мы готовы предоставить консультационную помощь и, если необходимо, рассрочку, если вы не можете оплатить услуги компании сейчас", – обрисовал масштаб долговой проблемы коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

А что, и правда могут отключить канализацию за долги?

Могут. По закону ресурсоснабжающая организация вправе принимать в отношении должника меры по ограничению услуг, если период неоплаты составляет два и более периода.

"Не важно, проживаете вы в частном или многоквартирном доме, прямой договор с водоканалом или вас обслуживает УК или ТСЖ – технически ограничить доступ к коммунальным услугам можно в любом здании. Абонента всегда уведомляют о грядущем ограничении, это не происходит спонтанно. Для возобновления доступа к ресурсу клиенту нужно будет полностью погасить долг, оплатить пени, а также возместить расходы, связанные с проведением мероприятий по ограничению услуги", – добавил Андрей Звягинцев.

Обратиться в водоканал за консультацией можно по номеру 500-101 или лично в Центр обслуживания абонентов, предварительно записавшись на прием.