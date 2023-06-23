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Отправил показания – спи спокойно. Водоканал напомнил даты передачи данных счетчиков

А также пояснил, почему важно это делать вовремя

23 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Счетчики / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"
Счетчики / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" напоминает клиентам, что необходимо вовремя передавать показания приборов учета воды. От этих данных зависит корректность начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения.

Почему важно передавать показания вовремя?

"Если показания отправляют своевременно – с 18 по 25 число каждого месяца, то потребитель платит только за израсходованный ресурс. Если абонент не передает показания счетчиков, то в течение трех месяцев расчет производят по его среднему потреблению, а далее – по нормативу с применением повышающего коэффициента", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Как передавать показания?

Сделать это можно любым удобным способом:

  • в личном кабинете системы "Город";
  • по номеру автоматического сервиса: 995-055;
  • по номеру 500-101 (нажав клавишу "2");
  • на сайте водоканала;
  • через СМС-сообщение на номер: 8-903-767-2230;
  • в мобильном приложении "РВК.Услуги".

Комментарии 3

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Гость

15:05:04 23-06-2023

заплатил налоги и спи спокойно... на лавочке, на вокзале, в теплотрассе

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Гость

15:06:18 23-06-2023

На улице Песчаной в Барнауле из-за засора в канализации целые сутки текли фекальные воды. Очень важно вовремя передавать показания.

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Гость

01:12:03 24-06-2023

А когда будет выплачена нам неустойка за дни без воды. Нам неустойки за просроченный платеж мгновенно.

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