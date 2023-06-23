Отправил показания – спи спокойно. Водоканал напомнил даты передачи данных счетчиков
А также пояснил, почему важно это делать вовремя
23 июня 2023, 15:00, ИА Амител
Счетчики / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"
"Росводоканал Барнаул" напоминает клиентам, что необходимо вовремя передавать показания приборов учета воды. От этих данных зависит корректность начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения.
Почему важно передавать показания вовремя?
"Если показания отправляют своевременно – с 18 по 25 число каждого месяца, то потребитель платит только за израсходованный ресурс. Если абонент не передает показания счетчиков, то в течение трех месяцев расчет производят по его среднему потреблению, а далее – по нормативу с применением повышающего коэффициента", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
Как передавать показания?
Сделать это можно любым удобным способом:
- в личном кабинете системы "Город";
- по номеру автоматического сервиса: 995-055;
- по номеру 500-101 (нажав клавишу "2");
- на сайте водоканала;
- через СМС-сообщение на номер: 8-903-767-2230;
- в мобильном приложении "РВК.Услуги".
15:05:04 23-06-2023
заплатил налоги и спи спокойно... на лавочке, на вокзале, в теплотрассе
15:06:18 23-06-2023
На улице Песчаной в Барнауле из-за засора в канализации целые сутки текли фекальные воды. Очень важно вовремя передавать показания.
01:12:03 24-06-2023
А когда будет выплачена нам неустойка за дни без воды. Нам неустойки за просроченный платеж мгновенно.