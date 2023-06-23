Отправил показания – спи спокойно. Водоканал напомнил даты передачи данных счетчиков

А также пояснил, почему важно это делать вовремя

23 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Счетчики / Фото: пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" напоминает клиентам, что необходимо вовремя передавать показания приборов учета воды. От этих данных зависит корректность начисления платы за услуги водоснабжения и водоотведения.

Почему важно передавать показания вовремя?

"Если показания отправляют своевременно – с 18 по 25 число каждого месяца, то потребитель платит только за израсходованный ресурс. Если абонент не передает показания счетчиков, то в течение трех месяцев расчет производят по его среднему потреблению, а далее – по нормативу с применением повышающего коэффициента", – рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Как передавать показания?

Сделать это можно любым удобным способом: