Несколько алтайских мобилизованных получили сроки за самоволку

Ближайшие пять-шесть лет осужденные проведут в колонии общего режима

27 сентября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В сентябре Барнаульский гарнизонный суд рассматривал дела 18 военнослужащих, ушедших в самоволку, пишет "Алтапресс".

В семи случаях уже вынесли обвинительные приговоры. По четырем из них пресс-служба суда сообщила, что военнообязанные после мобилизации самовольно покинули части на срок больше месяца. За это им дали от пяти до шести лет колонии общего режима.

"Правда, приговоры по сентябрьским делам еще не вступили в силу и могут быть обжалованы во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите", – отмечает издание.

Ранее рассказали, будет ли новая волна мобилизации в России.