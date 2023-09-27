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Несколько алтайских мобилизованных получили сроки за самоволку

Ближайшие пять-шесть лет осужденные проведут в колонии общего режима

27 сентября 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В сентябре Барнаульский гарнизонный суд рассматривал дела 18 военнослужащих, ушедших в самоволку, пишет "Алтапресс".

В семи случаях уже вынесли обвинительные приговоры. По четырем из них пресс-служба суда сообщила, что военнообязанные после мобилизации самовольно покинули части на срок больше месяца. За это им дали от пяти до шести лет колонии общего режима.

"Правда, приговоры по сентябрьским делам еще не вступили в силу и могут быть обжалованы во 2-м Восточном окружном военном суде в Чите", – отмечает издание.

Ранее рассказали, будет ли новая волна мобилизации в России.

Алтайский край Мобилизация

Комментарии 24

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Гость

08:48:56 27-09-2023

А отпусков на военной работе не бывает? Почему люди идут в самоволку?

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Гость

10:43:25 27-09-2023

Гость (08:48:56 27-09-2023) А отпусков на военной работе не бывает? Почему люди идут в с... По телевизору и радио говорят, что два раза в год отпуска, но там и пенсии по 25 тысяч

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гость

08:55:44 27-09-2023

это трусость... побежали спрятались к мамке под юбку, позорники

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Гость

11:49:40 27-09-2023

гость (08:55:44 27-09-2023) это трусость... побежали спрятались к мамке под юбку, позорн... Написал храбрый воин с дивана.

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Гость

09:06:56 27-09-2023

Эти точно домой вернутся. Просто чуть позже (хотя не факт)...

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Гость

09:10:17 27-09-2023

Уж лучше срок за самоволку отсидеть и вернуться, чем идьти на фарш непонятно за что!

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Гость

09:58:38 27-09-2023

Гость (09:10:17 27-09-2023) Уж лучше срок за самоволку отсидеть и вернуться, чем идьти н... Поганка ты, а не человек.

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Гость

10:24:06 27-09-2023

Гость (09:58:38 27-09-2023) Поганка ты, а не человек.... Родина тебя рожать не просила. Много ли ты должен такой родине?

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Гость

10:38:16 27-09-2023

Гость (09:58:38 27-09-2023) Поганка ты, а не человек.... Ах, жизнь моя жестянка! А ну ее в болото... Живу я как поганка, А мне летать, а мне летать, А мне летать охота!

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Гость

09:34:35 27-09-2023

Серьмяжная правда в том, что про "павших героев" все дружно забудут, как только всё кончится, а эти будут жить дальше.

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Гость

09:59:26 27-09-2023

Гость (09:34:35 27-09-2023) Серьмяжная правда в том, что про "павших героев" все дружно ... Пенс, ты со своей серьмяжной правдой сиди и дальше в своей разваливающейся сталинке и грызи хрен.

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Гость

09:43:07 27-09-2023

На зоне как сво столько не заработаешь, конечно, зато безопасней. Так что в масштабе всей жизни не плохой вариант.

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Гость

10:41:46 27-09-2023

Пять лет не так много, пока суд туда-сюда , день за полтора. Пока этап, а через половину уже можно на УДО. По сути можно даже раньше сослуживцев домой вернуться. Ну в крайнем случае, контракт после суда 6 месяцев и домой. Мобилизованных ни кто не отпустит, пока всё не кончится.

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Гость

10:56:01 27-09-2023

Ну да. С простыми людьми легче бороться чем с родственниками и друзьями элиты.

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Гость

11:17:09 27-09-2023

Сколько же здесь мерзких людишек обитает... Очень плохого мнения я о вас. Полагаю, что потому вы и живете как животные, что внутри вы поганые.

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Гость

11:51:49 27-09-2023

Гость (11:17:09 27-09-2023) Сколько же здесь мерзких людишек обитает... Очень плохого мн... Умозаключения достойные шизофреника. Вроде гладко написано, а смысла нет.

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Гость

12:46:10 27-09-2023

Гость (11:17:09 27-09-2023) Сколько же здесь мерзких людишек обитает... Очень плохого мн... Взаимно

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Гость

11:24:30 27-09-2023

Интересно, а такие же как они сейчас по кабакам ходят, в Горный, в Турцию ездят, на салютах на День города веселятся и никто их никуда не призывает, в тюрьму за неявку не отправляет. Этим просто не повезло?

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Гость

12:13:16 27-09-2023

Гость (11:24:30 27-09-2023) Интересно, а такие же как они сейчас по кабакам ходят, в Гор... Этим просто не повезло? Не повезло тем , кого принудительно мобилизовали и отправили воевать. А тем кто добровольно туда пошел в чем не повезло? Это их выбор. Ну или профессия. Которая тоже их выбор.

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Гость

12:30:12 27-09-2023

Гость (12:13:16 27-09-2023) Этим просто не повезло? Не повезло тем , кого принудительно... А тем кто добровольно туда пошел --- как я понял, это не добровольцы

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Гость

11:40:24 27-09-2023

Наверное если какой-нибудь прозападный политик, типа Навального, придет к власти, он их скорее всего реабилитирует, ведь фактически они не пошли с Западом воевать

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Гость

13:03:29 27-09-2023

Гость (11:40:24 27-09-2023) Наверное если какой-нибудь прозападный политик, типа Навальн... Такой политик к власти не придет.

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Гость

18:32:13 27-09-2023

Гость (13:03:29 27-09-2023) Такой политик к власти не придет.... С такими настроениями, что здесь наблюдаются - запросто может прийти к власти. Мало не покажется...

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Гость

07:57:14 28-09-2023

Гость (13:03:29 27-09-2023) Такой политик к власти не придет.... Не факт, от итогов ситуации там к марту будет зависеть. Если даже будет также, уже будет неоднозначно

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