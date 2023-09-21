С момента объявления в России частичной мобилизации прошел ровно год. В течение последнего месяца в Сети активно обсуждают, будет ли новая волна призыва. По одной из версий, это может произойти либо 21 сентября 2023 года, либо после этой даты.
Официальные лица не прячутся от подобных вопросов и активно комментируют возможность возобновления призыва. О том, будет ли 21 сентября 2023 года новая волна мобилизации, читайте на amic.ru.
1
Будет ли новая волна мобилизации 21 сентября 2023 года?
Никакой официальной информации об этом нет. Первые лица страны пока не заявляли о планах возобновить частичную мобилизацию. В то же время депутаты Госдумы, состоящие в комитете по обороне, уже не раз отрицали даже малейшую вероятность новой волны.
Например, 9 сентября в беседе с "Лентой.ру" об этом заявил Андрей Картаполов.
"Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь", – сказал генерал.
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Объявят ли новую мобилизацию после 21 сентября?
Об этом тоже нет никакой официальной информации. Но те же представители думского комитета по обороне уверяют, что мобилизации не будет и в ближайшее время.
"Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается – ни второй, ни третий этап, ни всеобщая", – сказал в беседе с RTVI зампредседателя комитета Юрий Швыткин.Депутат и генерал-лейтенант Андрей Гурулев согласился с этим мнением. В своем Telegram-канале он заявил, что новая волна мобилизации оказалась бы неэффективной в нынешних условиях.
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Правда ли, что новые мобилизованные нужны для ротации старых?
Это один из самых главных вопросов, который обсуждают в Сети. О проблеме ротации заявляли уже и чиновники. Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что некоторые мобилизованные находятся в зоне СВО "по 11 месяцев" и обратился в Минобороны по поводу их ротации.
Но тот же генерал Гурулев ответил ленинградскому губернатору, что ротации за счет новых мобилизованных точно не будет.
"Губернатор призывает к ротированию – за счет чего? Очередной мобилизации? Президент четко сказал, что мы этим путем не идем. Мы сегодня идем путем набора военнослужащих по контракту. Этот план сегодня выполняется. Другого варианта нет", – цитирует депутата RTVI. В своем Telegram-канале он также заявил, что мобилизованные регулярно ездят в отпуска, как им и положено.
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Правда ли, что из-за новой волны мобилизации могут на месяц перенести осенний призыв?
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RTVI сказал, что никаких решений о переносе осеннего призыва не принято.
"Знаю, что никто пока не менял с 1 октября на 1 ноября. То есть идет все в плановом режиме на сегодняшний день", – цитирует телеканал депутата. Информации о подобных планах у Швыткина тоже нет.
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Что сказал Владимир Путин о возможной новой волне мобилизации?
12 сентября о новой волне мобилизации спросили президента России Владимира Путина. Это произошло на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Прямого ответа глава государства не дал.
Вместо этого Путин сообщил, сколько людей пришло служить по контракту за последние полгода. По его словам, ряды Вооруженных сил пополнили порядка 270 тысяч человек. И этот процесс продолжается, подчеркнул президент.
07:51:35 21-09-2023
Мобилизованные год воевали, долг отдали, надо бы отпустить, они же не крайние
10:02:41 21-09-2023
Гость (07:51:35 21-09-2023) Мобилизованные год воевали, долг отдали, надо бы отпустить, ... Крайние. Для того, чтобы их отпустить, придется туда набрать новых. Плюс запустить сюда кучу народа с оружием, нелеченным ПТСР и бог знает с чем еще. И так каждый день то гранату кинули, то пришибли кого-нибудь. Так что, сдается, те, кто там сейчас, оказались в шкуре рекрутов - будут трубить до покоса.
08:22:08 21-09-2023
Помнится, что некоторые из этих депутатов весь сентябрь 2022г, аж до 20 числа, говорили что мобилизации не будет. Так что, так себе источник информации....
10:42:38 21-09-2023
Путин не единожды обещал обещать, но не разу своего обещания не выполнил....обещаем голосовать за Путина, ну а кто кроме него?
11:49:01 21-09-2023
Прямого ответа глава государства не дал Понятно