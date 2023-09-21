На эту тему активно высказываются военные эксперты и депутаты Госдумы

21 сентября 2023, 06:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

С момента объявления в России частичной мобилизации прошел ровно год. В течение последнего месяца в Сети активно обсуждают, будет ли новая волна призыва. По одной из версий, это может произойти либо 21 сентября 2023 года, либо после этой даты.

Официальные лица не прячутся от подобных вопросов и активно комментируют возможность возобновления призыва. О том, будет ли 21 сентября 2023 года новая волна мобилизации, читайте на amic.ru.

1 Будет ли новая волна мобилизации 21 сентября 2023 года? Никакой официальной информации об этом нет. Первые лица страны пока не заявляли о планах возобновить частичную мобилизацию. В то же время депутаты Госдумы, состоящие в комитете по обороне, уже не раз отрицали даже малейшую вероятность новой волны. Например, 9 сентября в беседе с "Лентой.ру" об этом заявил Андрей Картаполов. "Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь", – сказал генерал.

2 Объявят ли новую мобилизацию после 21 сентября? Об этом тоже нет никакой официальной информации. Но те же представители думского комитета по обороне уверяют, что мобилизации не будет и в ближайшее время. "Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается – ни второй, ни третий этап, ни всеобщая", – сказал в беседе с RTVI зампредседателя комитета Юрий Швыткин.Депутат и генерал-лейтенант Андрей Гурулев согласился с этим мнением. В своем Telegram-канале он заявил, что новая волна мобилизации оказалась бы неэффективной в нынешних условиях.

3 Правда ли, что новые мобилизованные нужны для ротации старых? Это один из самых главных вопросов, который обсуждают в Сети. О проблеме ротации заявляли уже и чиновники. Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что некоторые мобилизованные находятся в зоне СВО "по 11 месяцев" и обратился в Минобороны по поводу их ротации. Но тот же генерал Гурулев ответил ленинградскому губернатору, что ротации за счет новых мобилизованных точно не будет. "Губернатор призывает к ротированию – за счет чего? Очередной мобилизации? Президент четко сказал, что мы этим путем не идем. Мы сегодня идем путем набора военнослужащих по контракту. Этот план сегодня выполняется. Другого варианта нет", – цитирует депутата RTVI В своем Telegram-канале он также заявил, что мобилизованные регулярно ездят в отпуска, как им и положено.

4 Правда ли, что из-за новой волны мобилизации могут на месяц перенести осенний призыв? Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RTVI сказал, что никаких решений о переносе осеннего призыва не принято. "Знаю, что никто пока не менял с 1 октября на 1 ноября. То есть идет все в плановом режиме на сегодняшний день", – цитирует телеканал депутата. Информации о подобных планах у Швыткина тоже нет.