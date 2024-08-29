Несколько авиарейсов в Сибири задержали из-за тумана

Прокуратура разбиралась в ситуации

29 августа 2024, 14:14, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com/ru/photo/13060

Из-за сильного тумана в аэропортах Новосибирска, Новокузнецка и Омска задерживали рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Задержки рейсов объявляли авиакомпании "Аэрофлот", "Смартавиа", "Победа", "Россия", "Сибирь" и "Уральские авиалинии". Рейс задержан в Москву, Санкт-Петербург, Барнаул, Якутск, Благовещенск, Магадан, Владивосток, Певек, Норильск, Омск, Новокузнецк.

Новосибирская, Новокузнецкая и Омская транспортные прокуратуры следили за соблюдением прав пассажиров.