Несколько человек после обрушения дома в Астрахани числятся пропавшими без вести

Одна женщина погибла

16 ноября 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По предварительной информации, одна женщина погибла при обрушении дома в Астрахани, еще несколько числятся пропавшими без вести. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что из здания эвакуировали 213 человек, из которых 37 детей. На месте работают спецслужбы: 176 человек и 39 единиц техники. Действует оперштаб. В трех школах открыты пункты временного размещения. Министерства и службы перевели на круглосуточный режим работы.

"По предварительным данным, версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания. Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Астрахань из Москвы, где принимал участие в Транспортной неделе", – добавил он.Напомним, что вечером 16 ноября обрушение части дома произошло в Астрахани. На месте идут спасательные работы.