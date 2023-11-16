СМИ: по меньшей мере один человек погиб в результате обрушения дома в Астрахани

Версия со взрывом газа исключена

16 ноября 2023, 22:52, ИА Амител

Фото: МЧС по Астраханской области

По предварительной информации, один человек погиб в результате обрушения дома в Астрахани. Об этом сообщает "Осторожно, новости" со ссылкой на спасателя, который участвует в разборе завалов.

По информации Shot, это 84-летняя женщина. Предположительно, в момент обрушения она находилась на пятом этаже и не успела эвакуироваться.

Местные власти также сообщили, что версия с взрывом газа исключена.

Напомним, что вечером 16 ноября обрушение части дома произошло в Астрахани. Всего из здания эвакуировали свыше 200 человек, из них 37 детей.