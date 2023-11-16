СМИ: по меньшей мере один человек погиб в результате обрушения дома в Астрахани
Версия со взрывом газа исключена
16 ноября 2023, 22:52, ИА Амител
Фото: МЧС по Астраханской области
По предварительной информации, один человек погиб в результате обрушения дома в Астрахани. Об этом сообщает "Осторожно, новости" со ссылкой на спасателя, который участвует в разборе завалов.
По информации Shot, это 84-летняя женщина. Предположительно, в момент обрушения она находилась на пятом этаже и не успела эвакуироваться.
Местные власти также сообщили, что версия с взрывом газа исключена.
Напомним, что вечером 16 ноября обрушение части дома произошло в Астрахани. Всего из здания эвакуировали свыше 200 человек, из них 37 детей.
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