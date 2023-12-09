Несколько машин столкнулись у барнаульского рынка "Янтарный"

По словам очевидца, в районе ДТП собралась большая пробка

09 декабря 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле произошло ДТП с участием нескольких автомобилей на улице Сухэ-Батора, сообщил нашему агентству очевидец.

По его словам, авария случилась напротив рынка "Янтарный".

"В аварии много машин. Всю дорогу перегородили. Очень большая пробка в обе стороны", – рассказал свидетель.

Информацию о ДТП и пробке также подтверждают данные "Яндекс Карт".

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нем пострадавшие, пока неясно. Подробности уточняются.