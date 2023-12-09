Несколько машин столкнулись у барнаульского рынка "Янтарный"
По словам очевидца, в районе ДТП собралась большая пробка
09 декабря 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле произошло ДТП с участием нескольких автомобилей на улице Сухэ-Батора, сообщил нашему агентству очевидец.
По его словам, авария случилась напротив рынка "Янтарный".
"В аварии много машин. Всю дорогу перегородили. Очень большая пробка в обе стороны", – рассказал свидетель.
Информацию о ДТП и пробке также подтверждают данные "Яндекс Карт".
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нем пострадавшие, пока неясно. Подробности уточняются.
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