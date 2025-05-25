Несколько построек загорелись в алтайском селе

Всего за сутки в регионе произошло 32 пожара

25 мая 2025, 12:35, ИА Амител

Огонь / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в райцентре Троицкое вечером 24 мая произошел пожар. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, горела кровля надворных построек.

В результате пожара повреждены кровля и потолочные перекрытия. Пожар ликвидирован на площади около 45 кв. м.

Всего за сутки в Алтайском крае ликвидированы 32 пожара, девять из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили шесть возгораний.