Женщина погибла при пожаре под Рубцовском
Еще одну пенсионерку эвакуировали
24 мая 2025, 14:18, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
80-летняя женщина погибла во время пожара в частном жилом доме в селе Веселоярск Рубцовского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Инцидент случился по улице Ленина. На месте работали 15 специалистов и четыре автоцистерны. Они потушили возгорание на площади 54 кв. м.
"На пожаре погибла 80-летняя женщина, также получила травмы 75-летняя женщина – спасена звеном газодымозащитной службы. Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.
Ранее женщина погибла в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в райцентре Волчиха Алтайского края.
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