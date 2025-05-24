Женщина погибла при пожаре под Рубцовском

Еще одну пенсионерку эвакуировали

24 мая 2025, 14:18, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

80-летняя женщина погибла во время пожара в частном жилом доме в селе Веселоярск Рубцовского района Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Инцидент случился по улице Ленина. На месте работали 15 специалистов и четыре автоцистерны. Они потушили возгорание на площади 54 кв. м.

"На пожаре погибла 80-летняя женщина, также получила травмы 75-летняя женщина – спасена звеном газодымозащитной службы. Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – рассказали в ведомстве.

Ранее женщина погибла в результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в райцентре Волчиха Алтайского края.