Несколько светофоров отключат в центре Барнаула 11 мая
Устройства не будут работать на четырёх участках
10 мая 2023, 17:17, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 11 мая с 15:00 до 16:30 отключат светофоры в центральной части города, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать на площади Октября, на площади Победы, на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской, а также в районе дома № 21 по Строителей.
Причина – плановый ремонт на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.
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