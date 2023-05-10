Несколько светофоров отключат в центре Барнаула 11 мая

Устройства не будут работать на четырёх участках

10 мая 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 11 мая с 15:00 до 16:30 отключат светофоры в центральной части города, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать на площади Октября, на площади Победы, на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской, а также в районе дома № 21 по Строителей.

Причина – плановый ремонт на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.