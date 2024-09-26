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Несколько светофоров отключат 26 сентября в Барнауле

Это необходимо для проведения плановых работ

26 сентября 2024, 08:32, ИА Амител

Красный сигнал светофора / Фото: pxhere.com/ru/photo/1156525
Красный сигнал светофора / Фото: pxhere.com/ru/photo/1156525

В Барнауле 26 сентября отключат несколько светофоров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Регулировщики не будут работать на следующих участках: 

пр. Красноармейский, 4 (пл. Спартака) – с 09:30 до 10:30;
пр. Красноармейский – ул. Ползунова – с 09:30 до 10:30;
пр. Красноармейский – ул. Гоголя – с 09:30 до 10:30;
пр. Социалистический – ул. Гоголя – с 09:30 до 10:30;
Змеиногорский тракт (Телецентр) – с 13:30 до 14:30.

Отмечается, что отключение необходимо для проведения плановых работ. Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах.

Барнаул Дороги

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