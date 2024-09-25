Работу светофоров изменят на нескольких участках в Барнауле

Изменения вступят в силу с 26 сентября

25 сентября 2024, 15:38, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111686

На нескольких участках дорог в Барнауле изменят режим работы светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 26 сентября иначе будут работать светофоры на следующих перекрестках:



– Павловский тракт с ул. Трактовой;

– Павловский тракт с ул. Просторной;

– Павловский тракт с ул. Власихинской.

Также изменится схема регулирования движения на этих участках: нечетная проезжая часть пр. Строителей и ул. Челюскинцев и ул. Попова и ул. 280-летия Барнаула.

На пересечении ул. Балтийской с ул. Лазурной для обеспечения безопасности пешеходов введут отдельную фазу светофорного регулирования.