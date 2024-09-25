Работу светофоров изменят на нескольких участках в Барнауле
Изменения вступят в силу с 26 сентября
25 сентября 2024, 15:38, ИА Амител
Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111686
На нескольких участках дорог в Барнауле изменят режим работы светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 26 сентября иначе будут работать светофоры на следующих перекрестках:
– Павловский тракт с ул. Трактовой;
– Павловский тракт с ул. Просторной;
– Павловский тракт с ул. Власихинской.
Также изменится схема регулирования движения на этих участках: нечетная проезжая часть пр. Строителей и ул. Челюскинцев и ул. Попова и ул. 280-летия Барнаула.
На пересечении ул. Балтийской с ул. Лазурной для обеспечения безопасности пешеходов введут отдельную фазу светофорного регулирования.
15:59:39 25-09-2024
А в чем заключается это "иначе"? Что конкретно изменится в режиме работы этих светофоров?
22:26:25 25-09-2024
Гость (15:59:39 25-09-2024) А в чем заключается это "иначе"? Что конкретно изменится в ... Из циклограммы вы все равно ничего не поймете. Просто будьте на этих перекрестках внимательнее, как будто впервые там едете.
10:35:31 26-09-2024
"Из циклограммы вы все равно ничего не поймете". это кто Вам сказал?
21:23:15 26-09-2024
Гость (10:35:31 26-09-2024) "Из циклограммы вы все равно ничего не поймете". это кто Вам... Ну дык если простейший вариант им на ум не приходит, то уж в циклограммах тем более разбираться не будут. Или вчитываться в страницу мелкого текста со сверкой по схеме перекрестка.