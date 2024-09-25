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Работу светофоров изменят на нескольких участках в Барнауле

Изменения вступят в силу с 26 сентября

25 сентября 2024, 15:38, ИА Амител

Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111686
Светофор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1111686

На нескольких участках дорог в Барнауле изменят режим работы светофоров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 26 сентября иначе будут работать светофоры на следующих перекрестках: 

– Павловский тракт с ул. Трактовой; 
– Павловский тракт с ул. Просторной; 
– Павловский тракт с ул. Власихинской.

Также изменится схема регулирования движения на этих участках: нечетная проезжая часть пр. Строителей и ул. Челюскинцев и ул. Попова и ул. 280-летия Барнаула.

На пересечении ул. Балтийской с ул. Лазурной для обеспечения безопасности пешеходов введут отдельную фазу светофорного регулирования.

Барнаул Дороги

Комментарии 4

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Гость

15:59:39 25-09-2024

А в чем заключается это "иначе"? Что конкретно изменится в режиме работы этих светофоров?

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Гость

22:26:25 25-09-2024

Гость (15:59:39 25-09-2024) А в чем заключается это "иначе"? Что конкретно изменится в ... Из циклограммы вы все равно ничего не поймете. Просто будьте на этих перекрестках внимательнее, как будто впервые там едете.

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Гость

10:35:31 26-09-2024

"Из циклограммы вы все равно ничего не поймете". это кто Вам сказал?

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Гость

21:23:15 26-09-2024

Гость (10:35:31 26-09-2024) "Из циклограммы вы все равно ничего не поймете". это кто Вам... Ну дык если простейший вариант им на ум не приходит, то уж в циклограммах тем более разбираться не будут. Или вчитываться в страницу мелкого текста со сверкой по схеме перекрестка.

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