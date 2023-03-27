Несколько светофоров отключат на улице Малахова в Барнауле
Устройства не будут работать два с половиной часа на трёх участках
27 марта 2023, 10:30, ИА Амител
В Барнауле на улице Малахова 27 марта отключат несколько светофоров, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать с 13:30 до 16:00 на следующих участках:
- на пересечении с улицей Балтийской;
- на пересечении с улицей Взлётной;
- на пешеходном переходе на улице Малахова, 119.
Причина отключения – плановый ремонт на электросетях. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.
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