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Несколько светофоров отключат на улице Малахова в Барнауле

Устройства не будут работать два с половиной часа на трёх участках

27 марта 2023, 10:30, ИА Амител

В Барнауле на улице Малахова 27 марта отключат несколько светофоров, сообщили в мэрии.

 Устройства не будут работать с 13:30 до 16:00 на следующих участках:

  • на пересечении с улицей Балтийской;
  • на пересечении с улицей Взлётной;
  • на пешеходном переходе на улице Малахова, 119.

Причина отключения – плановый ремонт на электросетях. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.

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