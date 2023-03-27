Несколько светофоров отключат на улице Малахова в Барнауле

Устройства не будут работать два с половиной часа на трёх участках

27 марта 2023, 10:30, ИА Амител

В Барнауле на улице Малахова 27 марта отключат несколько светофоров, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 13:30 до 16:00 на следующих участках:

на пересечении с улицей Балтийской;

на пересечении с улицей Взлётной;

на пешеходном переходе на улице Малахова, 119.

Причина отключения – плановый ремонт на электросетях. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.