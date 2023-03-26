Как выглядит улица в новостройках Барнаула, по которой пустят троллейбусы

Власти решили продлить троллейбус № 7 по улице Взлётной

26 марта 2023, 07:01, ИА Амител

























































































Улица Взлётная

Фото: amic.ru

Два троллейбуса пустят в Барнауле по улице Взлётной до Северного Власихинского проезда. Для удобства жителей новостроек власти решили продлить линию маршрута № 7. Сейчас у троллейбусов конечная на улице Попова. Всего будет построено 3,5 километра контактной сети, а на новой конечной будет сделано разворотное кольцо.

Красным выделено продление маршрута

"Основная часть по разработке проектно-сметной документации выполнена. Сейчас идёт согласование отдельных вопросов с ресурсоснабжающими организациями", – рассказал представитель подрядной организации АО "Проектный институт Алтайкоммунпроект".Ранее власти Барнаула приняли решение запустить новые автобусные маршруты, а некоторые – продлить.