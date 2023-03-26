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Как выглядит улица в новостройках Барнаула, по которой пустят троллейбусы

Власти решили продлить троллейбус № 7 по улице Взлётной

26 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Два троллейбуса пустят в Барнауле по улице Взлётной до Северного Власихинского проезда. Для удобства жителей новостроек власти решили продлить линию маршрута № 7. Сейчас у троллейбусов конечная на улице Попова. Всего будет построено 3,5 километра контактной сети, а на новой конечной будет сделано разворотное кольцо. 

Красным выделено продление маршрута

"Основная часть по разработке проектно-сметной документации выполнена. Сейчас идёт согласование отдельных вопросов с ресурсоснабжающими организациями", – рассказал представитель подрядной организации АО "Проектный институт Алтайкоммунпроект".Ранее власти Барнаула приняли решение запустить новые автобусные маршруты, а некоторые – продлить.

Комментарии 12

  • Да не два троллейбуса пустят, а добавят два троллейбуса к тем что ужк работают на маршруте №7.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Троллейбус-экологически чистый вид транспорта.Столбы поставить,провода натянуть-всего и делов.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Два троллейбуса пустят в Барнауле по улице Взлётной до Северного Власихинского проезда. " Маршрут один,но до ходить до конечной будут всего 2 тролля из всех,а другие раньше разворачиваться? Или один утром,второй вечером?
    26 марта, Гость   Ответить
  • Дэбилы... Тама двух полосная дорога...
    26 марта, Гость   Ответить
  • Поставят столбы для контактной сети и уменьшится вся эта уличная парковка...
    26 марта, Гость   Ответить
  • какая же убогость в том районе...
    27 марта, Гость   Ответить
  • район новый, поэтому еще до конца не благоустроенный, достроят все начатые дома и благоустроят микрорайон, не переживайте, все микрорайоны по началу были убогие, Вы Сулиму не видели в 80-х, вообще выселки - окраина города была, а сейчас посмотрите, даже и не верится, что раньше дальше Попова города не было.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Чисто психологически-рядом ведь сосновый бор )
    27 марта, Гость   Ответить
  • -рядом ведь сосновый бор ) - писец как рядом..
    27 марта, Гость   Ответить
  • когда на Южный тролейбус пустят? Про трамваи уже не заикаемся...
    27 марта, Гость   Ответить
  • Вы Сулиму не видели в 80-х ----- да, прикольно было, у меня за окном был небольшой аэродром на Сулиме, потом там барахолка была, помню что за Павликом была полная пустошь... и все детство помню прошло под бой свай соседних домов.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Про трамваи уже не заикаемся... - Требуйте сразу метро!
    27 марта, Гость   Ответить
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