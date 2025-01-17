Несколько светофоров отключат в Барнауле днем 17 января
Ограничения будут действовать полтора часа
17 января 2025, 13:00, ИА Амител
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru
Днем 17 января в Барнауле на полтора часа отключат несколько светофоров. Об этом сообщили в мэрии.
Ограничения связаны с плановыми работами на электросетях. Они продлятся с 13:30 до 15:00 и будут действовать на следующих участках города:
- площадь Победы;
- площадь Октября;
- пр. Строителей, 21;
- пересечение пр. Строителей и ул. Деповской.
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения", – подчеркнули в администрации города.
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