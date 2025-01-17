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Несколько светофоров отключат в Барнауле днем 17 января

Ограничения будут действовать полтора часа

17 января 2025, 13:00, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru

Днем 17 января в Барнауле на полтора часа отключат несколько светофоров. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения связаны с плановыми работами на электросетях. Они продлятся с 13:30 до 15:00 и будут действовать на следующих участках города:

  • площадь Победы;
  • площадь Октября;
  • пр. Строителей, 21;
  • пересечение пр. Строителей и ул. Деповской.

"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения", – подчеркнули в администрации города.

Барнаул светофоры

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