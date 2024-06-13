Несколько светофоров перестали работать на Павловском тракте в Барнауле
Устройства отключились из-за повреждения на линии электропередачи
13 июня 2024, 13:45, ИА Амител
Светофор / Фото: unsplash.com
В Барнауле на Павловском тракте отключили светофоры в районе пересечений с улицами Власихинской, Просторной и Трактовой, сообщили в мэрии.
Причина – повреждение высоковольтной ЛЭП.
После устранения неполадок устройства вновь запустят в работу.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
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