Несколько светофоров перестали работать на Павловском тракте в Барнауле

Устройства отключились из-за повреждения на линии электропередачи

13 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Светофор / Фото: unsplash.com

В Барнауле на Павловском тракте отключили светофоры в районе пересечений с улицами Власихинской, Просторной и Трактовой, сообщили в мэрии.

Причина – повреждение высоковольтной ЛЭП.

После устранения неполадок устройства вновь запустят в работу.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.