12 новых умных светофоров появится в Барнауле на проспекте Ленина. Где именно?

Объекты установят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

21 апреля 2024, 08:05, ИА Амител

Фото: светофор в городе Барнауле

В рамках создания интеллектуальной транспортной системы в Барнауле на проспекте Ленина обновят 12 светофорных объектов по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Рассказываем, где именно появятся умные светофоры и зачем они вообще нужны.

Итак, где установят светофоры?

Умные светофоры будут расположены на проспекте Ленина в районе площади Октября и на пересечениях проспекта Ленина с улицами: Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Никитина, Гоголя.

Они будут оснащены современными дорожными контроллерами и детекторами транспорта. Также появится комплекс метеомониторинга на пересечении улиц Попова и Трактовой.

А сколько денег потратят на эти светофоры?

42 миллиона. Все средства поступят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" из федерального бюджета. Работы будут завершены до октября 2024 года.

А зачем нужны умные светофоры?

Они способны оценивать эффективность работы общественного транспорта Барнаула, в том числе определить влияние погоды на дорожную обстановку, а также "управлять" транспортным потоком.

Такие светофоры уже устанавливали в Барнауле?

Конечно! В 2023 году на них потратили 87 миллионов рублей. По данным регионального Минтранса, на эти средства был выполнен монтаж дорожных контроллеров, детекторов транспорта и светофоров на 27 объектах, расположенных по улицам Попова и Власихинской, на Павловском тракте и проспекте Ленина. Также установлено два комплекса метеомониторинга на пересечении улиц Попова и Юрина, Павловского тракта и улицы Малахова. На 43 светофорных объектах и комплексах метеомониторинга сделаны системы обеспечения информационной безопасности. Также приобретено 29 видеодетекторов.