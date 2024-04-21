12 новых умных светофоров появится в Барнауле на проспекте Ленина. Где именно?
Объекты установят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"
21 апреля 2024, 08:05, ИА Амител
В рамках создания интеллектуальной транспортной системы в Барнауле на проспекте Ленина обновят 12 светофорных объектов по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Рассказываем, где именно появятся умные светофоры и зачем они вообще нужны.
Итак, где установят светофоры?
Умные светофоры будут расположены на проспекте Ленина в районе площади Октября и на пересечениях проспекта Ленина с улицами: Кулагина, Брестской, Союза Республик, Молодежной, Димитрова, Чкалова, Партизанской, Интернациональной, Анатолия, Никитина, Гоголя.
Они будут оснащены современными дорожными контроллерами и детекторами транспорта. Также появится комплекс метеомониторинга на пересечении улиц Попова и Трактовой.
А сколько денег потратят на эти светофоры?
42 миллиона. Все средства поступят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" из федерального бюджета. Работы будут завершены до октября 2024 года.
А зачем нужны умные светофоры?
Они способны оценивать эффективность работы общественного транспорта Барнаула, в том числе определить влияние погоды на дорожную обстановку, а также "управлять" транспортным потоком.
Такие светофоры уже устанавливали в Барнауле?
Конечно! В 2023 году на них потратили 87 миллионов рублей. По данным регионального Минтранса, на эти средства был выполнен монтаж дорожных контроллеров, детекторов транспорта и светофоров на 27 объектах, расположенных по улицам Попова и Власихинской, на Павловском тракте и проспекте Ленина. Также установлено два комплекса метеомониторинга на пересечении улиц Попова и Юрина, Павловского тракта и улицы Малахова. На 43 светофорных объектах и комплексах метеомониторинга сделаны системы обеспечения информационной безопасности. Также приобретено 29 видеодетекторов.
19:35:34 21-04-2024
Не заметил положительного влияния на движение, а вот за заезд на 5 см на стоп-линию на жёлтый при выезде на Павловский тракт, которая за 5 метров до перекрестка заметил -800р - какой большой плюс к безопасности(
09:58:48 22-04-2024
Гость (19:35:34 21-04-2024) Не заметил положительного влияния на движение, а вот за заез... Ну правильно! Выезжал по стрелочке? У ней желтого нет!
08:45:30 22-04-2024
Ну сейчас заживем!