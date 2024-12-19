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Несколько светофоров временно отключат в Барнауле

Такие меры связаны с плановыми работами на электросетях

19 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Светофор / Фото: amic.ru
Светофор / Фото: amic.ru

В Барнауле на время отключат несколько светофоров. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения.

С 09:00 до 11:00 светофоры не будут работать на следующих участках города:

  • Павловский тракт – ул. Попова;
  • Павловский тракт, 156 (гипермаркет "Лента");
  • ул. Попова – ул. 280-летия Барнаула.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных улицах и соблюдать правила дорожного движения.

светофоры

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