Несколько светофоров временно отключат в Барнауле
Такие меры связаны с плановыми работами на электросетях
19 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Светофор / Фото: amic.ru
В Барнауле на время отключат несколько светофоров. Об этом сообщили в мэрии.
Ограничения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения.
С 09:00 до 11:00 светофоры не будут работать на следующих участках города:
- Павловский тракт – ул. Попова;
- Павловский тракт, 156 (гипермаркет "Лента");
- ул. Попова – ул. 280-летия Барнаула.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных улицах и соблюдать правила дорожного движения.
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