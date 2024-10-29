Несколько важных дорог отремонтировали в Бийске по нацпроекту

Всего за год в наукограде планируют привести в нормативное состояние пять участков

29 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Отремонтированная дорога в Бийске / Минтранс Алтайского края

В Бийске были проведены работы по ремонту нескольких ключевых участков дорог. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году была отремонтирована улица Ильи Мухачева в Бийске.

Глава Бийска Виктор Щигрев отметил, что на этой улице нужен был не только ремонт, но и модернизация проезжей части. Сейчас эти работы уже завершены.

Также были проведены работы на улице Михаила Кутузова, от улицы Социалистической до улицы Эдуарда Гейдека. Отремонтировали дорогу по улице Въездной, от Одинцовки до села Фоминское.

На финальной стадии находятся работы на улицах Владимира Мартьянова и имени Героя Советского Союза Васильева. Всего в этом году в Бийске планируется отремонтировать пять участков дорог.