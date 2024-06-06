Девочка получила травму позвоночника во время урагана в парке "Изумрудный" в Барнауле

Следователи и прокуратура начали проверку

06 июня 2024, 17:34, ИА Амител

Место падения веток на несовершеннолетнюю / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Правоохранительные органы начали проверку по факту падения веток дерева на 17-летнюю жительницу Барнаула. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, несовершеннолетняя получила травму позвоночника – ее доставили в больницу.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из парков отдыха днем 6 июня, во время урагана. Судя по кадрам с места происшествия, речь идет об "Изумрудном".

По факту происшествия следователи начали проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). В пресс-службе прокуратуры Алтайского края также заявили о начале проверки по поручению главы ведомства Антона Германа.

"Будет дана оценка работе уполномоченных органов города Барнаула, в том числе по своевременному выявлению и сносу аварийных насаждений", – подчеркнули в прокуратуре.