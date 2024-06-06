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Девочка получила травму позвоночника во время урагана в парке "Изумрудный" в Барнауле

Следователи и прокуратура начали проверку

06 июня 2024, 17:34, ИА Амител

Место падения веток на несовершеннолетнюю / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю
Место падения веток на несовершеннолетнюю / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Правоохранительные органы начали проверку по факту падения веток дерева на 17-летнюю жительницу Барнаула. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, несовершеннолетняя получила травму позвоночника – ее доставили в больницу.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из парков отдыха днем 6 июня, во время урагана. Судя по кадрам с места происшествия, речь идет об "Изумрудном".

По факту происшествия следователи начали проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). В пресс-службе прокуратуры Алтайского края также заявили о начале проверки по поручению главы ведомства Антона Германа.

"Будет дана оценка работе уполномоченных органов города Барнаула, в том числе по своевременному выявлению и сносу аварийных насаждений", – подчеркнули в прокуратуре.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Норд

18:10:52 06-06-2024

В ЖК норд на Павловском 307к1 клён переломаный зарослями стоит и город срезать не даёт и сам аварийные деревья не убирает.

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Гость

09:29:10 07-06-2024

Норд (18:10:52 06-06-2024) В ЖК норд на Павловском 307к1 клён переломаный зарослями сто... Полностью согласна! Чтобы спилить старое дерево нужно еще побегать, да и деньги за это заплатить (самим нельзя), а вот когда нужные люди вырубают хорошие деревья - всё нормально.

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Гость

07:19:49 07-06-2024

Во время грозы только в парках и гулять. Дети совершенно неприспособлены.

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Гость

08:12:44 07-06-2024

изумрудный парк место для прогулок плохое. Это по сути старое кладбище 17-18 веков. Причем 90% похороненных там -дети. В те времена детская смертность просто зашкаливала

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Серж

10:11:43 07-06-2024

Поправляйся, девочка

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