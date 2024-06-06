НОВОСТИПроисшествия

Очевидцы: человек пострадал из-за падения дерева в "Изумрудном"

На месте работала скорая

06 июня 2024, 17:01, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

В "Изумрудном" во время ливня упало дерево. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам подписчиков, в результате происшествия пострадал человек. На месте работали медики.

Информация о случившемся уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за грозы несколько улиц в Барнауле остались без света.

Погода Происшествия

Комментарии 5

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Гость

17:05:53 06-06-2024

Люди страдают, караси дохнут ... . Нельзя на кладбищах веселиться

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Гость

17:53:35 06-06-2024

Гость (17:05:53 06-06-2024) Люди страдают, караси дохнут ... . Нельзя на кладбищах весел... Закусывать не забывайте...

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Гость

18:02:56 06-06-2024

Гость (17:05:53 06-06-2024) Люди страдают, караси дохнут ... . Нельзя на кладбищах весел... Опять до клавиатуры добрался. Куда санитары смотрят?

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Гость

19:02:04 06-06-2024

Историк рассказал слушателям об истории возникновения парка «Изумрудный», как он стал местом отдыха горожан. В 19 веке на месте парка располагалось кладбище, затем был построен Кресто- Воздвиженский храм. В 30-х годах прошлого столетия данная территория отдана под парк культуры и отдыха Меланжевого комбината, а здание храма передали библиотеке, в 1950 году - планетарию.

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Гость

09:27:08 07-06-2024

Гость (19:02:04 06-06-2024) Историк рассказал слушателям об истории возникновения парка ... А когда рыли котлован под пруд, очень много костей и черепов вывезли в неизвестном направлении.

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