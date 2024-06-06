Очевидцы: человек пострадал из-за падения дерева в "Изумрудном"

На месте работала скорая

06 июня 2024, 17:01, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

В "Изумрудном" во время ливня упало дерево. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам подписчиков, в результате происшествия пострадал человек. На месте работали медики.

Информация о случившемся уточняется.

Ранее сообщалось, что из-за грозы несколько улиц в Барнауле остались без света.