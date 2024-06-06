Очевидцы: человек пострадал из-за падения дерева в "Изумрудном"
На месте работала скорая
06 июня 2024, 17:01, ИА Амител
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
В "Изумрудном" во время ливня упало дерево. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам подписчиков, в результате происшествия пострадал человек. На месте работали медики.
Информация о случившемся уточняется.
Ранее сообщалось, что из-за грозы несколько улиц в Барнауле остались без света.
17:05:53 06-06-2024
Люди страдают, караси дохнут ... . Нельзя на кладбищах веселиться
17:53:35 06-06-2024
Гость (17:05:53 06-06-2024) Люди страдают, караси дохнут ... . Нельзя на кладбищах весел... Закусывать не забывайте...
18:02:56 06-06-2024
Гость (17:05:53 06-06-2024) Люди страдают, караси дохнут ... . Нельзя на кладбищах весел... Опять до клавиатуры добрался. Куда санитары смотрят?
19:02:04 06-06-2024
Историк рассказал слушателям об истории возникновения парка «Изумрудный», как он стал местом отдыха горожан. В 19 веке на месте парка располагалось кладбище, затем был построен Кресто- Воздвиженский храм. В 30-х годах прошлого столетия данная территория отдана под парк культуры и отдыха Меланжевого комбината, а здание храма передали библиотеке, в 1950 году - планетарию.
09:27:08 07-06-2024
Гость (19:02:04 06-06-2024) Историк рассказал слушателям об истории возникновения парка ... А когда рыли котлован под пруд, очень много костей и черепов вывезли в неизвестном направлении.