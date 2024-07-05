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Несовершеннолетним только с родителями. В Барнауле официально открылся городской пляж

Желающих освежиться у воды днем в пятницу оказалось не особо много

05 июля 2024, 14:35, ИА Амител

Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5 июля на острове Помазкин в Барнауле наконец-то открылся городской пляж. Напомним, раньше зону отдыха нельзя было посещать из-за паводковой ситуации. Теперь же здесь убрали мусор, проверили и очистили дно акватория, также пляж оборудовали туалетными кабинами и душевыми. Организован спасательный пост. Кроме этого, для отдыхающих будут работать торговые точки с продуктами и напитками.

Стоит отметить, что вход на пляж для несовершеннолетних без сопровождения взрослых запрещен. На входе установили соответствующую табличку. Там же рядом появились стенды от МЧС о правилах поведения на воде и как оказывать первую помощь.

В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается жаркая погода: воздух прогреется до 26-28 градусов. Однако синоптики предупреждают о возможных грозах.

Как ранее заявлял начальник барнаульского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев, в Барнауле безопасными для отдыха можно считать 15 локаций, включая городской пляж и семь открытых бассейнов. Опасными для купания признаны 25 мест. Там регулярно проводят профилактические рейды и стоят знаки "Купание запрещено".

Барнаул фоторепортажи зоны отдыха

Комментарии 9

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Пузырек

15:54:46 05-07-2024

Сказочные. Ну пойдут несовершеннолетние на необорудованные пляжи. одители на работе. Еще раз - сказочные.

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ДВМ

15:58:44 05-07-2024

Несовершеннолетние, естественно, отправятся на пляжи дикие, без взрослых...

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Гость

16:50:17 05-07-2024

Закройте уже этот бичевник - смотреть жалко

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Гость

17:25:06 05-07-2024

Че за дичь :D Такая дыра замшелая. Официальный пляж Барнаула...

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Гость

18:49:55 05-07-2024

Бывают ситуации, когда чьи-то папа или мама идут на пляж со своими детьми и берут их друзей, поскольку родители чужих детей на работе. Это не возбраняется?

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Гость

19:56:18 05-07-2024

И пляж пустой из-за запрета.

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Гость

20:12:43 05-07-2024

Две недели назад, лужа около мурлы на правом берегу оби, была вся забита народом и машинами. Чего вы за пародию "городского пляжа" глотки рвете?

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Гость

21:06:14 05-07-2024

Кабинки для переодевания высокие. Низкожопые тётки спалятся.

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Гость

22:51:52 05-07-2024

Был там сегодня. Треш конечно. Помоища такая, что лучше дикий пляж найти, чем туда. Комаров и мошкары уйма. На входе справа ханыги шашлык жарят и матерятся. Кабинки так высоко сделали, что я с ростом 185 не рискнул переодеваться. Какая проблема вкопать в песок кабинку? Работы на 15 минут. Но нет, это видимо дело принципа. На входе воняет дохлой кошкой. Парковку на развороте, которую рекламировали лет 4-5 назад, засыпали мусором (парковки нет, учтите). Даже дорогу на пляж не разровняли. Место для купания это короткая и узкая полоска метров 10 шириной. Такую обычно детям отгораживаю (для детей там нет ничего). Хотя, плавай где хочешь, на спасательной вышке все равно никого нет. Правда буйки есть, причем настоящие, а не пустые бутылки как раньше.

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