Несовершеннолетним только с родителями. В Барнауле официально открылся городской пляж
Желающих освежиться у воды днем в пятницу оказалось не особо много
05 июля 2024, 14:35, ИА Амител
5 июля на острове Помазкин в Барнауле наконец-то открылся городской пляж. Напомним, раньше зону отдыха нельзя было посещать из-за паводковой ситуации. Теперь же здесь убрали мусор, проверили и очистили дно акватория, также пляж оборудовали туалетными кабинами и душевыми. Организован спасательный пост. Кроме этого, для отдыхающих будут работать торговые точки с продуктами и напитками.
Стоит отметить, что вход на пляж для несовершеннолетних без сопровождения взрослых запрещен. На входе установили соответствующую табличку. Там же рядом появились стенды от МЧС о правилах поведения на воде и как оказывать первую помощь.
В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается жаркая погода: воздух прогреется до 26-28 градусов. Однако синоптики предупреждают о возможных грозах.
Как ранее заявлял начальник барнаульского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев, в Барнауле безопасными для отдыха можно считать 15 локаций, включая городской пляж и семь открытых бассейнов. Опасными для купания признаны 25 мест. Там регулярно проводят профилактические рейды и стоят знаки "Купание запрещено".
15:54:46 05-07-2024
Сказочные. Ну пойдут несовершеннолетние на необорудованные пляжи. одители на работе. Еще раз - сказочные.
15:58:44 05-07-2024
Несовершеннолетние, естественно, отправятся на пляжи дикие, без взрослых...
16:50:17 05-07-2024
Закройте уже этот бичевник - смотреть жалко
17:25:06 05-07-2024
Че за дичь :D Такая дыра замшелая. Официальный пляж Барнаула...
18:49:55 05-07-2024
Бывают ситуации, когда чьи-то папа или мама идут на пляж со своими детьми и берут их друзей, поскольку родители чужих детей на работе. Это не возбраняется?
19:56:18 05-07-2024
И пляж пустой из-за запрета.
20:12:43 05-07-2024
Две недели назад, лужа около мурлы на правом берегу оби, была вся забита народом и машинами. Чего вы за пародию "городского пляжа" глотки рвете?
21:06:14 05-07-2024
Кабинки для переодевания высокие. Низкожопые тётки спалятся.
22:51:52 05-07-2024
Был там сегодня. Треш конечно. Помоища такая, что лучше дикий пляж найти, чем туда. Комаров и мошкары уйма. На входе справа ханыги шашлык жарят и матерятся. Кабинки так высоко сделали, что я с ростом 185 не рискнул переодеваться. Какая проблема вкопать в песок кабинку? Работы на 15 минут. Но нет, это видимо дело принципа. На входе воняет дохлой кошкой. Парковку на развороте, которую рекламировали лет 4-5 назад, засыпали мусором (парковки нет, учтите). Даже дорогу на пляж не разровняли. Место для купания это короткая и узкая полоска метров 10 шириной. Такую обычно детям отгораживаю (для детей там нет ничего). Хотя, плавай где хочешь, на спасательной вышке все равно никого нет. Правда буйки есть, причем настоящие, а не пустые бутылки как раньше.