Несовершеннолетним только с родителями. В Барнауле официально открылся городской пляж

Желающих освежиться у воды днем в пятницу оказалось не особо много

05 июля 2024, 14:35, ИА Амител

Барнаульский пляж / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5 июля на острове Помазкин в Барнауле наконец-то открылся городской пляж. Напомним, раньше зону отдыха нельзя было посещать из-за паводковой ситуации. Теперь же здесь убрали мусор, проверили и очистили дно акватория, также пляж оборудовали туалетными кабинами и душевыми. Организован спасательный пост. Кроме этого, для отдыхающих будут работать торговые точки с продуктами и напитками.

Стоит отметить, что вход на пляж для несовершеннолетних без сопровождения взрослых запрещен. На входе установили соответствующую табличку. Там же рядом появились стенды от МЧС о правилах поведения на воде и как оказывать первую помощь.

В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается жаркая погода: воздух прогреется до 26-28 градусов. Однако синоптики предупреждают о возможных грозах.

Как ранее заявлял начальник барнаульского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев, в Барнауле безопасными для отдыха можно считать 15 локаций, включая городской пляж и семь открытых бассейнов. Опасными для купания признаны 25 мест. Там регулярно проводят профилактические рейды и стоят знаки "Купание запрещено".