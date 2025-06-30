Нестабильный спрос. Эксперт рассказал, как обстоят дела в молочной отрасли Алтайского края
Цена продукта росла вместе со стоимостью переработки
30 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Молока в Сибири стали производить больше, а спрос на продукт среди населения то падает, то возвращается к прошлым уровням. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, ситуацию в молочной отрасли обсудили в Барнауле представители со всей Сибири. По словам руководителя объединения "Союзмолоко" Артема Белова, прошлые годы были комфортными для "молочников" - доходы населения росли, покупали продукты больше. Однако, начиная с середины прошлого года, сырое молоко сильно выросло в цене, как и себестоимость его переработки.
"В начале этого года мы столкнулись с тем, что продажи на полках резко замедлились. Весной мы увидели ситуационное снижение объемов потребления молочных продуктов. Июнь – плато, стабилизация и даже восстановление потребления по году по ряду категорий — прежде всего, по цельномолочной продукции и творогам. Но пока мы еще отстаем по сливочному маслу и чуть-чуть отстаем по сырам", — описал Белов ситуацию.
Однако в производстве рост есть – даже несмотря на падение инвестиционной активности по Сибири. Дальнейшее самочувствие отрасли в ближайшую пятилетку зависит от того, как динамично будет развиваться сырьевой сектор. К слову, до 2030 года в молочную отрасль Алтайского края вложат более 30 млрд рублей, сообщал руководитель краевого Минсельхоза Сергей Межин. Ожидаемый результат – больше производимого молока и модернизация хозяйств.
08:27:59 30-06-2025
А нефиг информировать граждан, что молочка вредна. Молоко хоть и не нужно организму, но всё-таки это пища бедных. Без молочки вроде как и насыщаться нечем. Последней радости чтобы лишить население, напишите ещё о вреде рафинированного сахара, белой муки и алкашки.
10:40:06 30-06-2025
Снижение спроса простое - рост цен на молоко, творог, масло, сыры + ухудшение качества. Больше причин нет. Если только разово в Китай загонять, то да - скачки.. это ж не по плану, договора короткие, а вдруг что-то ..
11:38:45 30-06-2025
СЫР ЗАПРЕДЕДЛЬНО В ЦЕНЕ ВЫРОС!!!!!!!!!! Где работа ФАС? а где работа Роспотребнадзора??? когда в сливках нормализованное молоко (?!), да еще с пальмой!!!!!!!!!! и уже совсем крамола - "для детского питания" (?!) Ничего святого!
11:55:10 30-06-2025
да денег у людей нет, ни на сыр ни на масло.
а те что в сетях лежат, ими хотя бы детей не кормить.
11:56:57 30-06-2025
Белая жидкость не похожая на молоко - кушайте сами