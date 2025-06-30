Нестабильный спрос. Эксперт рассказал, как обстоят дела в молочной отрасли Алтайского края

Цена продукта росла вместе со стоимостью переработки

30 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Молока в Сибири стали производить больше, а спрос на продукт среди населения то падает, то возвращается к прошлым уровням. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, ситуацию в молочной отрасли обсудили в Барнауле представители со всей Сибири. По словам руководителя объединения "Союзмолоко" Артема Белова, прошлые годы были комфортными для "молочников" - доходы населения росли, покупали продукты больше. Однако, начиная с середины прошлого года, сырое молоко сильно выросло в цене, как и себестоимость его переработки.

"В начале этого года мы столкнулись с тем, что продажи на полках резко замедлились. Весной мы увидели ситуационное снижение объемов потребления молочных продуктов. Июнь – плато, стабилизация и даже восстановление потребления по году по ряду категорий — прежде всего, по цельномолочной продукции и творогам. Но пока мы еще отстаем по сливочному маслу и чуть-чуть отстаем по сырам", — описал Белов ситуацию.

Однако в производстве рост есть – даже несмотря на падение инвестиционной активности по Сибири. Дальнейшее самочувствие отрасли в ближайшую пятилетку зависит от того, как динамично будет развиваться сырьевой сектор. К слову, до 2030 года в молочную отрасль Алтайского края вложат более 30 млрд рублей, сообщал руководитель краевого Минсельхоза Сергей Межин. Ожидаемый результат – больше производимого молока и модернизация хозяйств.