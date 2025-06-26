В молочное скотоводство Алтайского края планируют вложить более 30 млрд рублей

Это позволит создать более 750 новых рабочих мест и производить на 176 тонн молока больше

26 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Власти Алтайского края рассчитывают на завершение 21 крупного инвестпроекта в молочном скотоводстве с 2025 по 2030 год. Общий объем инвестиций составляет порядка 33 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства региона.

По данным ведомства, уже запланировано создание более 750 новых рабочих мест. А выход на проектную мощность в течение пяти лет позволит дополнительно производить 176 тыс. тонн молока.

В данный момент молочным скотоводством в Алтайском крае занимаются более 360 сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств, в том числе ИП. Вместе они производят порядка 580 тысяч тонн молока.

При этом в Минсельхозе уже сейчас отмечают рост молочной продуктивности коров. Суточный надой на голову равен 19,4 кг - это на 1,3 кг больше в сравнении с 2024 годом. Что касается валового надоя молока, то он также превысил прошлогоднее значение на 2,5% за сутки. Кроме того, увеличилась реализация в зачетном весе - на 3,9%.