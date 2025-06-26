В молочное скотоводство Алтайского края планируют вложить более 30 млрд рублей
Это позволит создать более 750 новых рабочих мест и производить на 176 тонн молока больше
26 июня 2025, 07:00, ИА Амител
Власти Алтайского края рассчитывают на завершение 21 крупного инвестпроекта в молочном скотоводстве с 2025 по 2030 год. Общий объем инвестиций составляет порядка 33 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства региона.
По данным ведомства, уже запланировано создание более 750 новых рабочих мест. А выход на проектную мощность в течение пяти лет позволит дополнительно производить 176 тыс. тонн молока.
В данный момент молочным скотоводством в Алтайском крае занимаются более 360 сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств, в том числе ИП. Вместе они производят порядка 580 тысяч тонн молока.
При этом в Минсельхозе уже сейчас отмечают рост молочной продуктивности коров. Суточный надой на голову равен 19,4 кг - это на 1,3 кг больше в сравнении с 2024 годом. Что касается валового надоя молока, то он также превысил прошлогоднее значение на 2,5% за сутки. Кроме того, увеличилась реализация в зачетном весе - на 3,9%.
07:26:41 26-06-2025
Поздно пить боржоми когда почки отказали...
08:04:20 26-06-2025
Поздно пить боржоми когда почки отказали...Точнее не куда!
11:16:17 26-06-2025
планируют вложить более 30 млрд рублей.. - можно активнее и больше, иначе зерно опять на продажу. Если торговать, то готовым продуктом к употреблению (а не сырьём).
11:46:54 26-06-2025
Картошку надо садить. Морковь, капусту, лук. И китайский рынок забрать под базы плодовощеторга.
Уничтожили фермы, теперь хотят. ЗСВ, ХБК прос рали. Сомневаюсь, что средства дойдут до пункта назначения.
14:06:41 26-06-2025
Гость (11:46:54 26-06-2025) Картошку надо садить. Морковь, капусту, лук. И китайский рын... Сомневаюсь, что средства дойдут до пункта назначения. --- Это смотря какой пункт назначения)))
17:44:24 26-06-2025
Гость (14:06:41 26-06-2025) Сомневаюсь, что средства дойдут до пункта назначения. --- Э... Этот пункт назначения это кого надо пункт назначения. И не мешайте назначенцам миллиарды налогоплательщиков осваивать. Лучше заплатите налоги и спите спокойно. За вас всё сделают, как следует.
14:43:42 26-06-2025
30 ярдов разделить на 750=40 миллионов за 1 рабочее место. Однако...
21:07:35 26-06-2025
Гость (14:43:42 26-06-2025) 30 ярдов разделить на 750=40 миллионов за 1 рабочее место. О... В заголовке 176 тн чуть кондрат не обнял за 30 лярдов примерно 35 коров, в статье читаю все таки 176 тыс тн)) это уже около 35 тыс буренок надо. При этом 2,5-3 тыс голов дойного стада это очень крупное хозяйство. То есть примерно 12 мощнейших животноводческих комплексов. Пойду валидола поем)))
21:27:29 26-06-2025
В 2018 году в крае произведено 1178,4 тыс. тонн молока, 269,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 976,7 млн 9
штук яиц. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей, производство молока сложилось на уровне 616,5 тыс. тонн. Домашние коровы давали почти половину от всего молока.
22:34:39 26-06-2025
Гость (21:27:29 26-06-2025) В 2018 году в крае произведено 1178,4 тыс. тонн молока, 269,... Домашние половину, а половину дикие?? Примерно 0,5 тонны на каждого жителя АК ну-ну. Не цитируйте статистику не надо))