"Нестандартная". В алтайском Роспотребнадзоре рассказали о результатах проб воды

Всего были отобраны 157 проб

05 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: вода из под крана/imghub.ru

Руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому Краю Ирина Пащенко рассказала о результатах проб питьевой воды в сельских районах региона. В ходе заседания правительства региона под руководством губернатора Виктора Томенко она сообщила, что "вода идет нестандартная".

Всего были отобраны 157 проб. 80 исследовались на микробиологические показатели, а 77 — на санитарно-химические. Первые "завалили" 10 образцов, а вторые — 5.

"Муниципальным образованиям и ресурсоснабжающим организациям выданы предписания по проведению мероприятий", — сказала руководитель управления. Пащенко также рассказала, что Роспотребнадзор передал предписание в центральную районную больницу в Михайловском районе о необходимости проведения экстренной противовирусной профилактики в отдельных муниципалитетах, пострадавших от паводка, а также по отдельным группам населения. Необходимые препараты уже передаются в районные больницы.