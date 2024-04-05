"Нестандартная". В алтайском Роспотребнадзоре рассказали о результатах проб воды
Всего были отобраны 157 проб
05 апреля 2024, 06:15, ИА Амител
Руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому Краю Ирина Пащенко рассказала о результатах проб питьевой воды в сельских районах региона. В ходе заседания правительства региона под руководством губернатора Виктора Томенко она сообщила, что "вода идет нестандартная".
Всего были отобраны 157 проб. 80 исследовались на микробиологические показатели, а 77 — на санитарно-химические. Первые "завалили" 10 образцов, а вторые — 5.
"Муниципальным образованиям и ресурсоснабжающим организациям выданы предписания по проведению мероприятий", — сказала руководитель управления. Пащенко также рассказала, что Роспотребнадзор передал предписание в центральную районную больницу в Михайловском районе о необходимости проведения экстренной противовирусной профилактики в отдельных муниципалитетах, пострадавших от паводка, а также по отдельным группам населения. Необходимые препараты уже передаются в районные больницы.
06:37:45 05-04-2024
А себя Ирина Пащенко не считает старой женщиной. Она просто "немолодая" .Как и вода у нёс в крана не дерьмище, а нестандартная..
07:58:52 05-04-2024
Желтовато-вонючая вода из под крана. Воды не газированной в магазинах не стало. Край рек озер.
09:19:06 05-04-2024
Гость (07:58:52 05-04-2024) Желтовато-вонючая вода из под крана. Воды не газированной в... Да вы что, не может быть. Мне вот с пеной у рта вчера доказывали, что воды полно, пишущий сам видел, как ее из Ашана несли...
09:36:26 05-04-2024
Гость (09:19:06 05-04-2024) Да вы что, не может быть. Мне вот с пеной у рта вчера доказы... глупышка, пена изо рта у тебя бежит. а я своими собственными глазами наблюдал. зрение 100%. но ты же будешь и дальше пеной брызгать крича "вы все врети!" чем пойдешь и проверишь
09:46:55 05-04-2024
Гость (09:36:26 05-04-2024) глупышка, пена изо рта у тебя бежит. а я своими собственными... Ну вот мы вчера обошли несколько магазинов, доехали до Ленты на Старом базаре - нет воды. Кое-где даже газированной, про пятилитровые бутыли вообще молчу. В Ленте только минералка с газом. В киоске рядом купили 6 полторах без газа по 65 рубликов) Ну то есть формально да, вода есть. Где-то. Наверное. Каюсь, до Ашана уже не поехали, ибо стоять в пробках было неохота) Вы по-прежнему будете утверждать, что ее можно купить абсолютно везде и без проблем? Кстати, к вечеру в соседнем Ярче стояло три штуки поллитровых Карачинских и шесть штук поллитровых Боржоми. Все.
13:31:50 05-04-2024
Гость (09:46:55 05-04-2024) Ну вот мы вчера обошли несколько магазинов, доехали до Ленты... Сегодня взял в Магните /Пассаж/ старый базар ,вода Ассоль 4 пяти литровые бутыли ,в наличии также Кристальная .
08:03:04 05-04-2024
Предлагаю всех кого не устраивает наша родная православная водица, признавать иноагентами
09:20:05 05-04-2024
Гость (08:03:04 05-04-2024) Предлагаю всех кого не устраивает наша родная православная в... Бери выше - террористами. А им скоро, как я понимаю, высшая мера будет светить. И вот тогда-то мы заживем, все у нас будет хорошо.
08:12:23 05-04-2024
Практически полное отсутствие бутилированной воды в торговых сетях говорит красноречиво, насколько эта водица «нестандартная»
08:18:06 05-04-2024
Вы хотите,чтобы в кранах исчезла "нестандартная" вода? Эту хотя-бы можно прокипятить и пить. Опять-же в унитазе она должна быть.
Насчёт пить- вам же русским языком Пащенко сказано. Так что вывод не сделает только идиот.
08:30:48 05-04-2024
Слушай ,умник .На дворе 21й век,из каждого утюга у нас хрень про инновации,прорывы и скачки,а тут даже воду не могут кондиционную произвести.Это ли не позор?
11:32:15 05-04-2024
Акакий (08:30:48 05-04-2024) Слушай ,умник .На дворе 21й век,из каждого утюга у нас хрень... Слово "сарказм" вы даже не слышали? Тогда,на вашем фоне,все "умники"!
13:17:46 05-04-2024
Гость (11:32:15 05-04-2024) Слово "сарказм" вы даже не слышали? Тогда,на вашем фоне,все... Сарказмом тут и не пахнет.Тут скорее мысль-что вам дают то и жрите,типа чего вы волну поднимаете.Нет ,уважаемый ,я не согласен поощрять подобное разгильдяйство .До чего дошло.Какую сферу городского хозяйства не возьми ,везде развал,будь то вода,транспорт,дороги и т.д. и т.п.Такой вот он у нас этот сарказм.
09:02:29 05-04-2024
А как красиво Водоканал всю зиму песни про суперкачество воды пел.
09:19:43 05-04-2024
Думаю западные партнёры приложили к этому руку, ну не могут они, чтоб русский человек жил хорошо. У самих с водой беда, вот и нам пакости делают
09:23:15 05-04-2024
Это потому что классическую музыку не ключали воде. Или включали по ночам Вагнера.
10:36:08 05-04-2024
Чистая вода залог здоровья. В этом смысле рекомендую г.Новоалтайск где чистая вода без хлоробработки подаётся в квартиры из артезианских скважин, а не из р.Обь как в Барнауле.
11:01:20 05-04-2024
Реzидент (10:36:08 05-04-2024) Чистая вода залог здоровья. В этом смысле рекомендую г.Новоа... Из такой воды и бражка лучше
11:29:58 05-04-2024
В городе ЧС надо объявлять из-за отсутствия питьевой воды, а всем пофигу только отчеты "правильные" строчат.
11:51:17 05-04-2024
Значит -вода идет нестандартная! А если перевести с очковтирательного языка на гражданский, или еще лучше -юридический. То получается , что вода не соответствует санитарным нормам? И Пащенко это не волнует.
12:01:39 05-04-2024
Почему я должна платить за "нестандартную воду" - помои, стандартными рублями и портить свое здоровье?
17:48:30 05-04-2024
Гость (12:01:39 05-04-2024) Почему я должна платить за "нестандартную воду" - помои, ста... ну так и не платите, у всех же счетчики стоят, перекройте нехорошую воду и не пользуйтесь. кто вас заставляет то. Скажите спасибо, что такая есть вода. Пока.
20:20:53 05-04-2024
Гость (17:48:30 05-04-2024) ну так и не платите, у всех же счетчики стоят, перекройте не... Перекрыть краны и мыться газировкой.
12:52:09 05-04-2024
Просто-напросто понастроенные на горе "элитарные" человейники сливают нечистоты вообще без очистки в Обь прямо перед водозабором.
Проще говоря, сейчас из кранов течёт унитазная жижа!
20:40:07 05-04-2024
Питьевая вода от Водоканала не соответствует ГОСТу. Роспотребнадзор выдал предписания по проведению мероприятий. Каких и в какие сроки? Можно ли потреблять нестандартную воду для приема внутрь и снаружи? Должен ли потребитель платить по тарифу за нестандартную воду, что записано в правилах и договорах поставки воды. Сколько в городе артезианских скважин и их суммарная производительность?
13:04:48 06-04-2024
Говорить у нас любят. И могут. На горе вода желтая и неприятно пахнет. Не то, что пить, умываться противно. А может и опасно. Все для народа.