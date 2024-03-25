Несут цветы и игрушки. Что происходит на мемориале памяти возле часовни в Барнауле

Часовня Святой Татьяны уже традиционно стала местом, где барнаульцы отдают дань памяти невинным жертвам

25 марта 2024, 15:31, ИА Амител

Мемориал памяти погибшим в теракте / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульцы продолжают нести цветы, игрушки и свечи в память о погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, сообщает корреспондент amic.ru. Напомним, часовня Святой Татьяны расположена возле Алтайского государственного технического университета - эта часовня уже традиционно стала местом, где барнаульцы отдают дань памяти невинным жертвам.

25 марта в Барнауле пройдет акция памяти жертв теракта. Мероприятие начнется в 20:00 на Площади Победы, где расположен еще один мемориал памяти.