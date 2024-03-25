Несут цветы и игрушки. Что происходит на мемориале памяти возле часовни в Барнауле
Часовня Святой Татьяны уже традиционно стала местом, где барнаульцы отдают дань памяти невинным жертвам
25 марта 2024, 15:31, ИА Амител
Мемориал памяти погибшим в теракте / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Барнаульцы продолжают нести цветы, игрушки и свечи в память о погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта, сообщает корреспондент amic.ru. Напомним, часовня Святой Татьяны расположена возле Алтайского государственного технического университета - эта часовня уже традиционно стала местом, где барнаульцы отдают дань памяти невинным жертвам.
25 марта в Барнауле пройдет акция памяти жертв теракта. Мероприятие начнется в 20:00 на Площади Победы, где расположен еще один мемориал памяти.
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15:39:13 25-03-2024
Зачем? Чтобы всё это через день оказалось на свалке? То есть просто скорбеть без этого нельзя? Лучше переведите эти деньги нуждающимся.
15:51:57 25-03-2024
Игрушки мертвым никак не помогут, зато эти игрушки бы помогли живым, в домах детских. А так, проваляются на улице, вымокнут, уйдут на свалку.
Не одобряю такие поступки. Ладно цветы...но вещи отдайте нуждающимся. Живым нуждающимся.
16:23:33 25-03-2024
Гость (15:51:57 25-03-2024) Игрушки мертвым никак не помогут, зато эти игрушки бы помогл... Где искать нуждающихся? Стоять на улице и спрашивать:'А вы не нуждающийся?". В д /дома ничего не принимают от посторонних лиц. И что купил цветы на 200руб., а игрушку вообще выиграл в автомате за 10руб , и 210руб.куда - то переводить? Глупость пишете! Цветы, игрушки, свечи находятся возле часовни и напоминают людям о трагедии, кто - то вообще не знал об этом, кто - то помолится. Всё правильно делают
09:21:43 26-03-2024
Гость (16:23:33 25-03-2024) Где искать нуждающихся? Стоять на улице и спрашивать:'А ... Есть всякие фонды, можно отнести в церковь, в каждом районе есть ТОСы.
21:10:18 25-03-2024
Каждый имеет право как ему виднее выражать чувства. И никто не имеет право говорить что это не то. Много кто перевел? Писаки.
08:48:14 26-03-2024
Вспомните "Рэквием":
Вспомним всех поименно,
горем вспомним своим…
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!