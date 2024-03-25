Россиянам начали массово слать письма с предложением совершить теракт
Такие сообщения поступают даже детям
25 марта 2024, 13:26, ИА Амител
Россиянам начали массово рассылать сообщения со скрытых номеров с предложениями совершить теракт, сообщает Telegram-канал SHOT.
"41-летней жительнице города Чистополя (Татарстан) предложили провести расстрел сегодня в детской поликлинике. Жителю Калининграда сообщили о якобы планирующемся теракте в спорткомплексе "Янтарный", - говорится в сообщении.
14-летней школьнице предложили за деньги совершить теракт в поезде Йошкар-Ола – Москва, а также заявили, что предоставят ей оружие.
"Есть еще масса сообщений, неизвестные пытаются посеять панику. Все заявления сейчас проверяются", - добавили в канале.
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