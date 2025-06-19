Нет денег или нет потребности. Почему депозиты не спасут российский рынок жилья
Основная часть доходов по депозитам сосредоточена у тех, кто не нуждается в улучшении жилищных условий, отмечают аналитики
19 июня 2025, 09:15, ИА Амител
Депозиты не помогут строительной отрасли – массового перетока средств с вкладов на рынок жилья пока не ожидается, выяснили аналитики "Дом.рф" и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Свою позицию специалисты объясняют неравномерностью распределения доходов по депозитам: основная часть средств сосредоточена у тех, кто не нуждается в улучшении жилищных условий.
По данным агентства, почти треть всех средств составляют вклады на сумму свыше 10 млн рублей со средним чеком около 43 млн рублей.
"Но у таких вкладчиков, как правило, нет потребности в улучшении жилищных условий", – отмечают аналитики.
По их данным, прирост средств в этой группе составил более 4 трлн рублей в прошлом году. Эта сумма будет реинвестирована во вклад после истечения его срока, прогнозируют в "Дом.рф".
Самая многочисленная группа – более 80% – имеет вклады менее 1 млн рублей, но средний чек – около 180 тысяч рублей. Он недостаточен даже для первоначального взноса по ипотеке. Поэтому 1,5 трлн рублей прироста дальше останется на вкладах или уйдет на покрытие иных расходов граждан.
Тем не менее какая-то часть перейдет на рынок жилья, но, по оценке "Дом.рф", средства будут перетекать на рынок постепенно по мере снижения ключевой ставки. Однако далеко не все средства пойдут на рынок жилья, полагают в институте жилищного развития. Россияне могут снова положить деньги на вклады, купить ценные бумаги или валюту, а также потратить на текущее потребление.
10:03:16 19-06-2025
Что то с арифметикой не то: "треть вкладов на сумму более 10 млн, и более 80 процентов менее миллиона" - это как?
10:30:57 19-06-2025
Гость (10:03:16 19-06-2025) Что то с арифметикой не то: "треть вкладов на сумму более 10... Возможно имелось ввиду, из оставшихся 2/3, 80% из них вклады менее 1млн, остальные от 1 до 10.
А так да, верно сказано. В этом мире живут сотни миллионов людей, а выживают миллиарды.
В нашем случае живут 10 млн людей, остальные 100+ млн выживают
12:19:13 19-06-2025
Гость (10:03:16 19-06-2025) Что то с арифметикой не то: "треть вкладов на сумму более 10... 1/3 от всех денег на вкладах, а 80% от людей имеющих вклады.
18:30:40 19-06-2025
Гость (10:03:16 19-06-2025) Что то с арифметикой не то: "треть вкладов на сумму более 10... Так там все так считают) 1 + 2 + 6 в уме - 9 похолодание + 1 мягкая посадка = 100
Бабки они вытаскивают из банков, время тянут, такие проценты по вкладам хрен кто выплатит при дефиците бюджета, растущей просрочке по кредитам, ипотекам, еще и экономика валится. Люди вроде богатые 43 ляма, а в сказки верят...
12:59:14 19-06-2025
Сейчас ставка по кредитам упадёт на 1%-
Увидите, какой ажиотажный спрос на квартиры начнется! А цена сразуже взлетит! А что будет э, ээээ , когда ставка процентов на 10 снизится! Сегодняшняя цена на квартиры покажется просто смехотворной. Квадратный метр, по моему мнению, улетит далеко за миллион!
13:02:50 19-06-2025
Гость (12:59:14 19-06-2025) Сейчас ставка по кредитам упадёт на 1%-Увидите, какой аж... срочно снижать ЗП - иначе перегрев и коллапс!
13:58:27 19-06-2025
Да кому надо тот и с миллионом на вкладе переедит. В плане улучшения жилищных условий, отложили, подкопили + процентик накапал, свое продали и переехали. Такто нету крайностей рынок живет в своих условиях. Из обеспеченных кто-то уйдет в бетон кто-то нет, какая разница. В любом случае государство стройку поддерживает через льготные кредиты и сертификаты. Так что актив как недвижимость по-моему мнению не упадет в цене, а вот рост возможен плавный, либо лавинообразный в будущем. Кому нужно улучшить свои жилищные условия сейчас самое время.
17:21:30 19-06-2025
Не совсем так (много советчиков).
Думайте сами решайте сами иметь или не иметь.Полюбому брать квартиру с ипотекой это значит и банку тоже.