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Нет денег или нет потребности. Почему депозиты не спасут российский рынок жилья

Основная часть доходов по депозитам сосредоточена у тех, кто не нуждается в улучшении жилищных условий, отмечают аналитики

19 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депозиты не помогут строительной отрасли – массового перетока средств с вкладов на рынок жилья пока не ожидается, выяснили аналитики "Дом.рф" и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Свою позицию специалисты объясняют неравномерностью распределения доходов по депозитам: основная часть средств сосредоточена у тех, кто не нуждается в улучшении жилищных условий.

По данным агентства, почти треть всех средств составляют вклады на сумму свыше 10 млн рублей со средним чеком около 43 млн рублей.

"Но у таких вкладчиков, как правило, нет потребности в улучшении жилищных условий", – отмечают аналитики.

По их данным, прирост средств в этой группе составил более 4 трлн рублей в прошлом году. Эта сумма будет реинвестирована во вклад после истечения его срока, прогнозируют в "Дом.рф".

Самая многочисленная группа – более 80% – имеет вклады менее 1 млн рублей, но средний чек – около 180 тысяч рублей. Он недостаточен даже для первоначального взноса по ипотеке. Поэтому 1,5 трлн рублей прироста дальше останется на вкладах или уйдет на покрытие иных расходов граждан.

&#129297; Тем не менее какая-то часть перейдет на рынок жилья, но, по оценке "Дом.рф", средства будут перетекать на рынок постепенно по мере снижения ключевой ставки. Однако далеко не все средства пойдут на рынок жилья, полагают в институте жилищного развития. Россияне могут снова положить деньги на вклады, купить ценные бумаги или валюту, а также потратить на текущее потребление.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

недвижимость Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 8

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Гость

10:03:16 19-06-2025

Что то с арифметикой не то: "треть вкладов на сумму более 10 млн, и более 80 процентов менее миллиона" - это как?

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Гость

10:30:57 19-06-2025

Гость (10:03:16 19-06-2025) Что то с арифметикой не то: "треть вкладов на сумму более 10... Возможно имелось ввиду, из оставшихся 2/3, 80% из них вклады менее 1млн, остальные от 1 до 10.
А так да, верно сказано. В этом мире живут сотни миллионов людей, а выживают миллиарды.
В нашем случае живут 10 млн людей, остальные 100+ млн выживают

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Гость

12:19:13 19-06-2025

Гость (10:03:16 19-06-2025) Что то с арифметикой не то: "треть вкладов на сумму более 10... 1/3 от всех денег на вкладах, а 80% от людей имеющих вклады.

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Гость

18:30:40 19-06-2025

Гость (10:03:16 19-06-2025) Что то с арифметикой не то: "треть вкладов на сумму более 10... Так там все так считают) 1 + 2 + 6 в уме - 9 похолодание + 1 мягкая посадка = 100
Бабки они вытаскивают из банков, время тянут, такие проценты по вкладам хрен кто выплатит при дефиците бюджета, растущей просрочке по кредитам, ипотекам, еще и экономика валится. Люди вроде богатые 43 ляма, а в сказки верят...

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Гость

12:59:14 19-06-2025

Сейчас ставка по кредитам упадёт на 1%-
Увидите, какой ажиотажный спрос на квартиры начнется! А цена сразуже взлетит! А что будет э, ээээ , когда ставка процентов на 10 снизится! Сегодняшняя цена на квартиры покажется просто смехотворной. Квадратный метр, по моему мнению, улетит далеко за миллион!

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Musik

13:02:50 19-06-2025

Гость (12:59:14 19-06-2025) Сейчас ставка по кредитам упадёт на 1%-Увидите, какой аж... срочно снижать ЗП - иначе перегрев и коллапс!

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Гость

13:58:27 19-06-2025

Да кому надо тот и с миллионом на вкладе переедит. В плане улучшения жилищных условий, отложили, подкопили + процентик накапал, свое продали и переехали. Такто нету крайностей рынок живет в своих условиях. Из обеспеченных кто-то уйдет в бетон кто-то нет, какая разница. В любом случае государство стройку поддерживает через льготные кредиты и сертификаты. Так что актив как недвижимость по-моему мнению не упадет в цене, а вот рост возможен плавный, либо лавинообразный в будущем. Кому нужно улучшить свои жилищные условия сейчас самое время.

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гость

17:21:30 19-06-2025

Не совсем так (много советчиков).
Думайте сами решайте сами иметь или не иметь.Полюбому брать квартиру с ипотекой это значит и банку тоже.

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