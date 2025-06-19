Основная часть доходов по депозитам сосредоточена у тех, кто не нуждается в улучшении жилищных условий, отмечают аналитики

19 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депозиты не помогут строительной отрасли – массового перетока средств с вкладов на рынок жилья пока не ожидается, выяснили аналитики "Дом.рф" и Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Свою позицию специалисты объясняют неравномерностью распределения доходов по депозитам: основная часть средств сосредоточена у тех, кто не нуждается в улучшении жилищных условий.

По данным агентства, почти треть всех средств составляют вклады на сумму свыше 10 млн рублей со средним чеком около 43 млн рублей.

"Но у таких вкладчиков, как правило, нет потребности в улучшении жилищных условий", – отмечают аналитики.

По их данным, прирост средств в этой группе составил более 4 трлн рублей в прошлом году. Эта сумма будет реинвестирована во вклад после истечения его срока, прогнозируют в "Дом.рф".

Самая многочисленная группа – более 80% – имеет вклады менее 1 млн рублей, но средний чек – около 180 тысяч рублей. Он недостаточен даже для первоначального взноса по ипотеке. Поэтому 1,5 трлн рублей прироста дальше останется на вкладах или уйдет на покрытие иных расходов граждан.

Тем не менее какая-то часть перейдет на рынок жилья, но, по оценке "Дом.рф", средства будут перетекать на рынок постепенно по мере снижения ключевой ставки. Однако далеко не все средства пойдут на рынок жилья, полагают в институте жилищного развития. Россияне могут снова положить деньги на вклады, купить ценные бумаги или валюту, а также потратить на текущее потребление.