"В сторону выживания". Барнаульские строители рассказали о проблемах, "душащих" отрасль

Строители признают, что сейчас "очень жесткое время" для отрасли

24 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительный комплекс Алтайского края "споткнулся" о новые проблемы. Помимо сниженного спроса на квартиры, компании столкнулись с дефицитом кадров, недобросовестной конкуренцией, резким ростом тарифов на подключение ЖК к сетям. Об этом представители отрасли заявили на общем собрании членов регионального Союза строителей. Эксперты подчеркнули: если эти проблемы не решить, многие фирмы не переживут очередной кризис.

Виноваты курьеры

303 тыс. квадратных метров многоэтажных домов построили в Алтайском крае по итогам 2024 года. В 2025-м, считают эксперты, цифра будет меньше. Сейчас рынок новостроек погрузился в сон, вызванный высокими ипотечными ставками и, как следствие, низким спросом на квартиры. Однако строители видят и другие проблемы, которые влияют и на работу компаний, и на ценообразование.

Во-первых, нехватка рабочей силы. Как сообщил директор компании "Селфстроит" Кирилл Овсянников, рабочее население Алтайского края мигрирует в соседнюю Республику Алтай, где есть "места приложения рабочей силы". Об этой проблеме рассказал и исполнительный директор ГК "Алгоритм" Андрей Суртаев.

"Идет отток трудовых кадров в Горный Алтай: там расценки на работы выше. Мы объективно не можем тягаться с такими компаниями, как Сбер. Но есть и другие проблемы. Так, зарплаты курьеров на 20% выше, чем у технических работников. А курьеры устроены как самозанятые. Они получают больше, потому что работодатель не платит налоги", – сообщил он.



Также Андрей Суртаев рассказал о том, что за последние годы произошел резкий рост тарифов на подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям. Эти расходы бьют по карману и ложатся в себестоимость квадратного метра новых квартир. Девелоперы надеются, что эту проблему удастся решить совместно с Союзом строителей.

"Мы проанализировали, что в 2024 в сравнении с 2023-м произошел рост тарифов в 2,8 раза. Не на 10–20%, а на 280%. Обещали, что этот вопрос поднимут на совещании у главы города. Надеюсь, мы придем к какому-то результату", – сказал руководитель "Алгоритма".

"Очень жесткое время"

Тревожит строителей и вопрос о недобросовестной конкуренции. Все компании, отметил Андрей Суртаев, должны находиться в равных условиях. Однако так происходит не всегда. Если основная масса застройщиков строит с коэффициентом плотности 1,8–2*, то встречаются проекты, где плотность застройки составляет 3,5–4, заметил руководитель "Алгоритма".

"В городе есть дома, где первые этажи сдавались с детскими площадками, но через какое-то время там открывали магазины. Кто-то позволяет чуть-чуть "обмануть": "нарисовать" детские площадки на крыше, парковки на первом этаже, а затем перевести эти объекты в нежилые. Эти мелкие "мошенничества" позволяют некоторым застройщикам более выгодно строить проекты. Это нарушает принцип конкуренции", – заявил Андрей Суртаев.

*Коэффициент плотности застройки (КПЗ) – это отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала). Этот показатель рассчитывают по формуле: КПЗ = суммарная поэтажная площадь всех зданий на участке / общая площадь земельного участка.

Он предложил Союзу строителей стать арбитром в этом вопросе, создать комиссию и найти "тонкие места", которыми пользуются девелоперы.

Руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов заявил, что сейчас стройкомплекс выживает за счет накопившегося "жирка": людей, которые еще способны приобретать новостройки после продажи вторичных квартир либо снятых банковских депозитов. Однако эта прослойка покупателей с каждым месяцем становится все тоньше. Поэтому он считает, что вопрос выживания девелоперы должны решать совместно с региональным Минстроем.

"Надо собраться, провести анализ, выработать стратегию, "долбить" Минстрой. Не умирать же, мы хотим пожить. Очень жесткое время. В стране и мире так. Давайте [двигаться] вместе в нужном направлении – в сторону выживания", – экспрессивно предложил Юрий Гатилов.