"В сторону выживания". Барнаульские строители рассказали о проблемах, "душащих" отрасль
Строители признают, что сейчас "очень жесткое время" для отрасли
24 марта 2025, 09:15, ИА Амител
Строительный комплекс Алтайского края "споткнулся" о новые проблемы. Помимо сниженного спроса на квартиры, компании столкнулись с дефицитом кадров, недобросовестной конкуренцией, резким ростом тарифов на подключение ЖК к сетям. Об этом представители отрасли заявили на общем собрании членов регионального Союза строителей. Эксперты подчеркнули: если эти проблемы не решить, многие фирмы не переживут очередной кризис.
Виноваты курьеры
303 тыс. квадратных метров многоэтажных домов построили в Алтайском крае по итогам 2024 года. В 2025-м, считают эксперты, цифра будет меньше. Сейчас рынок новостроек погрузился в сон, вызванный высокими ипотечными ставками и, как следствие, низким спросом на квартиры. Однако строители видят и другие проблемы, которые влияют и на работу компаний, и на ценообразование.
Во-первых, нехватка рабочей силы. Как сообщил директор компании "Селфстроит" Кирилл Овсянников, рабочее население Алтайского края мигрирует в соседнюю Республику Алтай, где есть "места приложения рабочей силы". Об этой проблеме рассказал и исполнительный директор ГК "Алгоритм" Андрей Суртаев.
"Идет отток трудовых кадров в Горный Алтай: там расценки на работы выше. Мы объективно не можем тягаться с такими компаниями, как Сбер. Но есть и другие проблемы. Так, зарплаты курьеров на 20% выше, чем у технических работников. А курьеры устроены как самозанятые. Они получают больше, потому что работодатель не платит налоги", – сообщил он.
Также Андрей Суртаев рассказал о том, что за последние годы произошел резкий рост тарифов на подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям. Эти расходы бьют по карману и ложатся в себестоимость квадратного метра новых квартир. Девелоперы надеются, что эту проблему удастся решить совместно с Союзом строителей.
"Мы проанализировали, что в 2024 в сравнении с 2023-м произошел рост тарифов в 2,8 раза. Не на 10–20%, а на 280%. Обещали, что этот вопрос поднимут на совещании у главы города. Надеюсь, мы придем к какому-то результату", – сказал руководитель "Алгоритма".
"Очень жесткое время"
Тревожит строителей и вопрос о недобросовестной конкуренции. Все компании, отметил Андрей Суртаев, должны находиться в равных условиях. Однако так происходит не всегда. Если основная масса застройщиков строит с коэффициентом плотности 1,8–2*, то встречаются проекты, где плотность застройки составляет 3,5–4, заметил руководитель "Алгоритма".
"В городе есть дома, где первые этажи сдавались с детскими площадками, но через какое-то время там открывали магазины. Кто-то позволяет чуть-чуть "обмануть": "нарисовать" детские площадки на крыше, парковки на первом этаже, а затем перевести эти объекты в нежилые. Эти мелкие "мошенничества" позволяют некоторым застройщикам более выгодно строить проекты. Это нарушает принцип конкуренции", – заявил Андрей Суртаев.
*Коэффициент плотности застройки (КПЗ) – это отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала). Этот показатель рассчитывают по формуле: КПЗ = суммарная поэтажная площадь всех зданий на участке / общая площадь земельного участка.
Он предложил Союзу строителей стать арбитром в этом вопросе, создать комиссию и найти "тонкие места", которыми пользуются девелоперы.
Руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов заявил, что сейчас стройкомплекс выживает за счет накопившегося "жирка": людей, которые еще способны приобретать новостройки после продажи вторичных квартир либо снятых банковских депозитов. Однако эта прослойка покупателей с каждым месяцем становится все тоньше. Поэтому он считает, что вопрос выживания девелоперы должны решать совместно с региональным Минстроем.
"Надо собраться, провести анализ, выработать стратегию, "долбить" Минстрой. Не умирать же, мы хотим пожить. Очень жесткое время. В стране и мире так. Давайте [двигаться] вместе в нужном направлении – в сторону выживания", – экспрессивно предложил Юрий Гатилов.
09:31:46 24-03-2025
Опять трудяги виноваты, что работают там, где больше платят. Видит человек, что курьером больше заработает - идёт туда. Рынок же. Или рынок только когда безработица и очередь за забором?
10:23:19 24-03-2025
Гость (09:31:46 24-03-2025) Опять трудяги виноваты, что работают там, где больше платят....
Местные князьки никак не хотят осознать, что они путём сговора перекачивали кредитные деньги в собственные карманы. При этом рыночные отношения в этой схеме были полностью исключены. Спрос не диктовал предложение, а наоборот, строили дешевое, некомфортное жильё по космическим ценам. И вот, на самом высоком уровне, сказали хватит. Рабы (ипотечники) закончились, впаривать человейники больше некому. А девелоперы никак не успокоятся, давайте Минстрой нагнём говорят, хотим как прежде, какашки за золото продавать. И всё же искорки разума сквозь туман накопленного жирка у некоторых проскакивают. Говорят, что с подключением к коммуникациям что-то не то, а там свои князьки. Почему то не говорят, что землю под строительство продают дороже, чем в Монако, и здесь свои князьки. Совсем не говорят, что строить пора начинать то, что будет востребовано, и человейники больше не нужны. Нужно пересматривать всю сложившуюся цепочку в строительстве, удаляя из неё князьков, участие которых удваивает и утраивает цену квадратного метра. То есть нужно начинать пожирать заплывших жирком, снижать стоимость строительства и строить востребованное жильё. Иначе, в условиях рынка, никак.
09:36:32 24-03-2025
и именно стать курьерами, а не строителями убеждают со всех утюгов страны!)
09:41:21 24-03-2025
Помимо сниженного спроса на квартиры, компании столкнулись с дефицитом кадров, недобросовестной конкуренцией, резким ростом тарифов на подключение ЖК к сетям. -------
это Капитализм, детка!
вы его хотели!? вот он весь во всей своей красе!...
получите! распишитесь!
Хотите что бы не было проблем?
Тогда нам нужна плановая экономика!!!
10:03:12 24-03-2025
Гость (09:41:21 24-03-2025) Помимо сниженного спроса на квартиры, компании столкнулись с... У плановой - свои проблемы. Нужна комбинированная. Контроль со стороны гос-ва нужен, конечно, и антикоррупционные механизмы.
12:07:37 24-03-2025
Гость (10:03:12 24-03-2025) У плановой - свои проблемы. Нужна комбинированная. Контроль ... Естественно - комбинированная, по контролю - гос. + общественный..
10:04:54 24-03-2025
"....строители рассказали о проблемах, "душащих" отрасль" - Жадность основная проблема
07:01:23 25-03-2025
Гость (10:04:54 24-03-2025) " необходимо продавать квартиры на котловане. Покупатель зафиксировал цену. Строитель строит. Он тоже должен зафиксировать цену на стройматериалы . но беда в том, что все голодранцы, вся эта цепочка. Обращаются в банки . и там начинается главная беда . дают , но под такие проценты . и все. Привет с большого бодуна всем экономистам России.
10:14:17 24-03-2025
Плач Ярославны отставить. За счет накопленных доходов после сверхприбыльных 2021-24 гг строительная отрасль вполне может пересидеть тощие 2025-26 гг.
10:31:42 24-03-2025
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вышеперечисленные компании не берегли не дорожили рабочими, теперь ищут виновных во всем и всех. Ценник на кв.м как в Москве.
10:38:17 24-03-2025
А точно курьеры, а не риэлторы?
14:15:58 24-03-2025
Гость (10:38:17 24-03-2025) А точно курьеры, а не риэлторы?... Эти самые бесполезные существа.
11:44:25 24-03-2025
когда отрасль на госуровне поддержали льготной ипотекой что сделали эти ребята? разогнали ценник. вот теперь хлебайте и не рыдайте. кто утонет тот утонет. не жалко.
15:27:56 24-03-2025
Урбаниздко (11:44:25 24-03-2025) когда отрасль на госуровне поддержали льготной ипотекой что ... Все всегда хотят урвать максимум, как только появляется такая возможность! Когда тебе платят по 100 тр за квадрат, никто не будет продавать по 90
11:46:56 24-03-2025
вы хорошо заработали, на пару с банками, на ФХД хватит.
12:16:19 24-03-2025
Опять курьеры виноваты.
19:23:21 24-03-2025
Гость (12:16:19 24-03-2025) Опять курьеры виноваты.... про айтишников и таксистов забыли совсем
12:27:08 24-03-2025
Не жалко, пусть банкротятся. Жрут жирных пауков в своей банке.
14:40:34 24-03-2025
Строят клетки, в которых двое взрослых родят одного ребенка, а иногда двух детей. Т.е. идет речь о планомерном вырождении русского народа. Строители делают бизнес? может не нужен такой бизнес? не нужно такое массовое строительство человейников? Гребли большие деньги, а теперь страшно? не жалко таких бизнесменов и риэлторов
14:54:18 24-03-2025
Гость (14:40:34 24-03-2025) Строят клетки, в которых двое взрослых родят одного ребенка,... какие клетки? вы когда последний раз в новостройке были. Трешка 100 кв.это клетка? А как же люди тогда в хрущевках жить умудряются?
15:02:41 24-03-2025
Гость (14:54:18 24-03-2025) какие клетки? вы когда последний раз в новостройке были. Тре... и сколько трешек во всей клетке.?
15:05:50 24-03-2025
Гость (14:54:18 24-03-2025) какие клетки? вы когда последний раз в новостройке были. Тре... По роду работы раньше примерно 300 в месяц. Сейчас меньше. Не риелтор. Статистику не знаю точно, но по ощущениям больше 50% квартир до 35 кв.м. Квартиры 100 кв.м. - максимум 2-3%
16:01:15 24-03-2025
Да когда повышали цены на м2 в 2-3 раза никто не пожалел простого покупателя квартир. Я до сих пор не могу понять почему м2 государственной расценки стоит сейчас почти в10 раз меньше.
19:00:18 24-03-2025
Гость (16:01:15 24-03-2025) Да когда повышали цены на м2 в 2-3 раза никто не пожалел пр... а потому что, это его реальная цена.
17:20:13 24-03-2025
Курьеры с большой зарплатой заработают больше денег, положат их на депозит и потом, когда ставка снизится раскупят не реализованные квадратные метры!
А в это время, умные строители, зная, что недвижимость всегда будет дорожать, сами купят свои постройки (на ранее заработанные деньги) пока цена не успела вырасти ещё больше. И тем самым заработают в 2 раза больше. А если потом всё купленное продадут через риэлтеров, то и они заработают. А если курьеры купят всё в ипотеку, то и банки будут в плюсах!
Вполне рабочая схема.
16:20:17 25-03-2025
Ну а что они хотели, сначала им раздули ценник льготной ипотекой, и что застрои думали всегда так будет? Они уже забыли что такое продажа в рыночной конкуренции, ну и ФЗ 214 делает свое дело, набивая банкам карманы.
22:51:26 27-03-2025
Я помню в Балтийской крепости алгоритм обещал 3 гаража когда там застраивали, даже на буклетах все это было!!!))) за-то про других говорить все мастера!!!