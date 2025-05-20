Нет света и рушится крыша. Алтайский депутат взяла на контроль проблемы Каменского района

Евгения Боровикова уже готовит запросы в соответствующие инстанции

20 мая 2025, 16:00, ИА Амител

Евгения Боровикова и Юрий Майер / Фото: altai.spravedlivo.ru

На прошлой неделе, 16 и 17 мая, депутат Алтайского краевого Заксобрания и секретарь бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова провела личные приемы граждан сразу в девяти населенных пунктах Каменского района. Это город Камень-на-Оби, села Луговое, Рыбное, Корнилово, Гонохово, Ветренно-Телеутское, Новоярки, а также поселки Октябрьский и Толстовский. Помощь в работе с обращениями жителей оказывал юрист реготделения партии Юрий Майер.

Большинство вопросов касалось состояния Домов культуры. Так, жители села Луговое рассказали, что помещение, где проходят репетиции, слишком маленькое и не отвечает требованиям. Они уверены, что для занятий нужно расширение, и попросили депутата помочь с получением модульного Дома культуры.

В селе Гонохово ситуация еще серьезнее – там в здании Дома культуры завалилась крыша. Заниматься в таком помещении попросту опасно. Жители обратились к Евгении Боровиковой с просьбой содействовать в организации ремонта.

Особенно тронула депутата история пожилого 90-летнего жителя села Корнилово, относящегося к категории "дети войны". В 2023 году он подал заявление на получение деловой древесины, которую пообещали выдать в 2025-м. Однако когда наступил срок, мужчине сообщили, что его заявку потеряли, и древесину он так и не получил.

Жительница Камня-на-Оби рассказала о проблеме своего супруга, который получил производственную травму. Суд обязал работодателя выплатить компенсацию, но исполнение решения задерживается.

Кроме этого, прозвучали жалобы на отсутствие освещения в селе Корнилово, а жители села Ветренно-Телеутское попросили помочь разобраться с соблюдением санитарных требований при содержании скота. Евгения Боровикова пообещала направить запросы во все профильные инстанции для решения озвученных проблем.