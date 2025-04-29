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Жители сел на Алтае пожаловались депутату на проблемы с получением звания "Ветерана труда"

За два дня работы Евгения Боровикова рассмотрела десятки обращений по социально значимым вопросам

29 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Евгения Боровикова и Юрий Майер / Фото: altai.spravedlivo.ru
Евгения Боровикова и Юрий Майер / Фото: altai.spravedlivo.ru

25 и 26 апреля депутат Алтайского краевого Заксобрания, секретарь Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова встретилась с жителями Родинского района. За два дня она побывала в шести селах: Каяушке, Кочках, Покровке, Степном, Родино и Степном Кучуке. Вместе с ней консультации проводил юрист краевого отделения партии Юрий Майер.

Чаще всего сельчане обращались по проблемам, связанным с присвоением звания "Ветеран труда". Оказалось, что многим не хватает необходимых наград – либо муниципальных, либо краевых.

Депутат изучила документы заявителей и пообещала подготовить ходатайства о представлении их к краевым наградам, чтобы устранить этот пробел.

Еще один случай – жалоба жителя Родино на размер пенсии. Мужчина уверен, что при расчетах допустили ошибку.

Ранее он уже обращался в приемную депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева, после чего прокуратура внесла представление в Пенсионный фонд. Однако нарушение так и не устранили, а начатое судебное разбирательство позже приостановили по неизвестным причинам.

Кроме того, Евгения Боровикова рассмотрела и другие обращения. По каждому случаю она дала разъяснения и пообещала направить депутатские запросы в компетентные органы для решения проблем.

Комментарии 3

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гость

16:35:45 29-04-2025

Не понимаю. Ну раз нет краевых наград,значит не заработали.При чем тут Боровикова.Видите ли всем звание Ветерана труда надо.Работать надо было лучше.Сейчас то за что награждать.В Родинском районе все награждения прозрачны.Нечего вымаливать.А Боровиковой дешевый авторитет накапливать.Сами разберемся кто достоин, а кто нет.

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Гость

17:46:06 29-04-2025

гость (16:35:45 29-04-2025) Не понимаю. Ну раз нет краевых наград,значит не заработали.П... не правильно вы воспринимаете звание. 36 лет непрерывного стажа, всё.

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Гость

18:15:32 29-04-2025

Все правильно, пенсию по минимуму. И еще деньги кому то платить за ветерана труда. Совсем закушались!

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