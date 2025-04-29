Жители сел на Алтае пожаловались депутату на проблемы с получением звания "Ветерана труда"

За два дня работы Евгения Боровикова рассмотрела десятки обращений по социально значимым вопросам

29 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Евгения Боровикова и Юрий Майер / Фото: altai.spravedlivo.ru

25 и 26 апреля депутат Алтайского краевого Заксобрания, секретарь Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова встретилась с жителями Родинского района. За два дня она побывала в шести селах: Каяушке, Кочках, Покровке, Степном, Родино и Степном Кучуке. Вместе с ней консультации проводил юрист краевого отделения партии Юрий Майер.

Чаще всего сельчане обращались по проблемам, связанным с присвоением звания "Ветеран труда". Оказалось, что многим не хватает необходимых наград – либо муниципальных, либо краевых.

Депутат изучила документы заявителей и пообещала подготовить ходатайства о представлении их к краевым наградам, чтобы устранить этот пробел.

Еще один случай – жалоба жителя Родино на размер пенсии. Мужчина уверен, что при расчетах допустили ошибку.

Ранее он уже обращался в приемную депутата Госдумы, лидера алтайских социалистов Александра Терентьева, после чего прокуратура внесла представление в Пенсионный фонд. Однако нарушение так и не устранили, а начатое судебное разбирательство позже приостановили по неизвестным причинам.

Кроме того, Евгения Боровикова рассмотрела и другие обращения. По каждому случаю она дала разъяснения и пообещала направить депутатские запросы в компетентные органы для решения проблем.