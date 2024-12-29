Неучебная тревога: 128 сообщений о "минировании" получили учреждения в Алтайском крае

После каждого кинологи и саперы проводили обследование

29 декабря 2024, 07:40, ИА Амител

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

128 сообщений о минировании школ, детских садов, торговых центров, университетов, банков и других социальных объектов было зарегистрировано в 2024 году в Алтайском крае. Правоохранители отрабатывали каждую такую анонимку: взрывных устройств обнаружено не было. В региональном управлении УФСБ России отмечают, что главная цель таких "шутников" – парализовать работу "минированного" объекта, создать панику и заработать на этом.

В результате оперативно-разыскных мероприятий авторы таких сообщений устанавливаются. За заведомо ложную информацию об акте терроризма они становятся фигурантами уголовных дел по статье 207 УК РФ. А когда грозит штраф до двух миллионов рублей и лишение свободы на срок до десяти лет, им становится уже не до шуток, отмечают в ведомстве.

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей и социальных объектов находится на постоянном контроле органов власти. УФСБ России по Алтайскому краю в 2024 году организовало более 380 проверочных мероприятий.