Неутомимый сибиряк почти десять лет фотографирует свой забор

Мужчина собрал завидную коллекцию фотографий сельского забора

09 июня 2023, 06:45, Анастасия Бичакова

Фото: vk.com/strell_1

Житель Аскиза (это рабочий посёлок в Хакасии) Марат Аданаков – человек, судя по всему, чрезвычайно упорный и настойчивый. Вот уже почти десять лет он неустанно фотографирует один и тот же пейзаж с одного и того же ракурса.

Волю – в забор

На искусно сделанных фото, где все вымерено с точностью до миллиметра, мужчина запечатлевает одну и ту же локацию – лужайку, дом с синей крышей, несколько деревьев и... гвоздь программы – прелестный маленький заборчик.

Изображения, бережно собранные аскизцем, похожи друг на друга как две капли воды. Аж с июля 2013 года Аданаков публикует их на своей странице во "ВКонтакте".

































































































Фото: Марат Аданаков

Происходит это с разной периодичностью: бывает, раз в несколько месяцев, а иногда и каждый месяц. "И не устал же! Вот это сила воли!" – оценили многолетнее творчество самодеятельного фотографа журналисты amic.ru.

Что ж, усаживайтесь поудобнее и, как говорится, прихватите с собой попкорн. Сейчас расскажем о фотографиях Марата подробнее.

Коротко и неясно

Первое фото, выложенное жителем хакасского посёлка, – пожалуй, самое необычное. А все потому, что оно единственное, на котором нет забора.

Фото: Марат Аданаков

Описание дебютной фотокарточки короткое, но, увы, совсем неясное.

"П", – оставил Аданаков емкое послание друзьям и подписчикам 22 июля 2013 года.

Просто "П" и ничего лишнего. Может, он хотел написать "Привет", "Пока" или какое-то другое слово, начинающееся на эту букву? Или же это тайный символ, по которому мужчина ориентируется в своих публикациях?

Загадка...

Месяцы в творческом кризисе

После того как Марат выложил первое фото пейзажа, он замолчал на целых три месяца. Чем мужчина занимался все это время, неизвестно. То ли ждал установки забора, то ли вообще находился в творческом кризисе.

Но, как мы уже подметили, сила воли у Аданакова недюжинная. Что бы ни было, житель Аскиза не отказался от задумки и опубликовал вторую фотографию любимого пейзажа – уже с забором, как вы наверняка успели понять.

А дальше герой нашей сегодняшней публикации, к сожалению, снова взял творческую паузу, причем довольно долгую.

Но снова не сдался. Вернулся в 2014-м и открыл миру новое фото той же самой локации.

Таймлапс, который мы заслужили

Раз уж на то пошло, наша редакция провела настоящее расследование.

Мы не поленились и посмотрели, в какую дату в соцсетях была выложена каждая (ну почти) из фотографий забора.

Полученные данные мы систематизировали в список (да-да, формулировка именно такая – звучит солидно).

В общем, вот когда Марат публиковал фотографии забора:

23 января 2014 года;

6 апреля 2014 года;

23 апреля 2014 года;

30 августа 2014 года;

14 октября 2014 года;

18 октября 2014 года (ого, как быстро – через четыре дня после предыдущего фото);

4 ноября 2014 года;

29 ноября 2014 года;

6 января 2015 года;

7 марта 2015 года;

12 марта 2015 года;

14 марта 2015 года (ничего себе, аж третья фотография за месяц);

16 мая 2015 года;

25 июля 2015 года;

3 сентября 2015 года;

6 октября 2015 года;

24 октября 2015 года;

5 декабря 2015 года;

27 декабря 2015 года;

14 февраля 2016 года;

8 апреля 2016 года;

14 апреля 2016 года (и снова вторая публикация за месяц);

24 апреля 2016 года;

3 мая 2016 года;

8 мая 2016 года (спустя пять дней);

22 мая 2016 года;

17 июня 2016 года;

10 августа 2016 года…

Дальше мы устали составлять список. Уж настолько много у Марата Аданакова фотографий одного и того же забора.

Ну а находчивость сибиряков не знает границ. Один из жителей Барнаула, к примеру, продаёт камень из почки за 150 тыс. рублей на "Авито".