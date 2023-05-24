Золотые оксалаты. Находчивый барнаулец продаёт камень из почки за 150 тысяч

Как говорится, Барнаул — столица мира и в нём, как присуще любой столице, продаётся множество диковинных сувениров… И даже камень из почки

24 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

Смекалистый барнаулец продаёт на "Авито" не одежду и не детские игрушки, а… камень из почки (правда, в объявлении не говорится, из чьей).

Стоит экзотический товар недёшево – аж 150 тыс. рублей. К слову, на эту сумму в краевой столице можно приобрести несколько подержанных автомобилей Lada. Не факт, что они будут на ходу, но их можно починить и кататься.





Фото: "Авито"

А вот на камне никак и ни при каких обстоятельствах уехать не получится. У него нет ни колёс, ни руля. И в карету, как тыква в сказке "Золушка", он уж точно не превратится.

В общем, оксалаты нынче буквально золотые.

Но что уж там, наверняка камень из почки не оставит равнодушным заядлых коллекционеров. Особенно тех, кто собирает вещицы, связанные с пандемией. А всё потому, что причудливый камешек похож на штамм коронавируса под микроскопом – этакий шарик с многочисленными "лапками", торчащими в разные стороны.

К слову, в описании необычного товара продавец максимально короток:

"Камень из почки. Извлекли хирургическим путём. Есть подтверждение".

Ну и, плюсом к этому, отмечается, что состояние камня – новое. Диаметр его, судя по фото, – примерно 2 сантиметра. На этом, собственно, весь рассказ.

Каким может быть практическое применение почечного камня, не уточняется вовсе. Но тут уж новому владельцу придётся проявить смекалку.

Адрес, по которому можно приобрести камень, отсутствует. Известно лишь, что местонахождение диковинки – Железнодорожный район.