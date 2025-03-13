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"Неужели воскрес?" В официальном аккаунте Жириновского анонсировали грандиозное событие

Скоро случится "то, что изменит ход событий", сказано в публикации

13 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Силуэт Жириновского / Фото: x.com/Zhirinovskiy
Силуэт Жириновского / Фото: x.com/Zhirinovskiy

В официальном аккаунте покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети X впервые с 2023 года появилась публикация, согласно которой, в скором времени "случится то, что изменит ход событий".

"В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите", – сказано в публикации.

К тексту также прикреплена фотография, на которой узнается силуэт Жириновского.

В комментариях к публикации пользователи соцсети X предполагают, о чем говорят авторы. Чаще всего встречаются шутки о том, что основатель ЛДПР воскрес:

  • "Неужели воскрес?"
  • "Владимир Вольфович ожил".
  • "Легенда вернется?"
  • "Легенда жива и будет жить!"
  • "Россию силой не возьмешь. Из мертвых восстанем и поставим на место врагов".

Последнюю запись в аккаунте Жириновского публиковали в июне 2023 года. В нем команда ЛДПР сообщала, что "неизвестные злоумышленники" получили к аккаунту "несанкционированный доступ".

Владимир Жириновский / Фото: duma.gov.ru

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Владимир Жириновский соцсети интернет ЛДПР

Комментарии 5

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Олег

20:02:17 13-03-2025

Дешевый трюк - ИИ модель Вольфыча сделали.
Чтоб народ не скучал.

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Гость

22:29:26 13-03-2025

Олег (20:02:17 13-03-2025) Дешевый трюк - ИИ модель Вольфыча сделали.Чтоб народ не ... "то что изменит ход событий" - это может быть что нибудь из "предсказаний" Жириновского

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Гость

23:11:16 13-03-2025

Олег (20:02:17 13-03-2025) Дешевый трюк - ИИ модель Вольфыча сделали.Чтоб народ не ... Это однозначно!

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Жека

22:47:01 13-03-2025

Бойтесь хохлы

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Гость

08:17:20 14-03-2025

Мессинг, вообще жуть для России предсказал.

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