"Неужели воскрес?" В официальном аккаунте Жириновского анонсировали грандиозное событие
Скоро случится "то, что изменит ход событий", сказано в публикации
13 марта 2025, 19:30, ИА Амител
В официальном аккаунте покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети X впервые с 2023 года появилась публикация, согласно которой, в скором времени "случится то, что изменит ход событий".
"В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите", – сказано в публикации.
К тексту также прикреплена фотография, на которой узнается силуэт Жириновского.
В комментариях к публикации пользователи соцсети X предполагают, о чем говорят авторы. Чаще всего встречаются шутки о том, что основатель ЛДПР воскрес:
- "Неужели воскрес?"
- "Владимир Вольфович ожил".
- "Легенда вернется?"
- "Легенда жива и будет жить!"
- "Россию силой не возьмешь. Из мертвых восстанем и поставим на место врагов".
Последнюю запись в аккаунте Жириновского публиковали в июне 2023 года. В нем команда ЛДПР сообщала, что "неизвестные злоумышленники" получили к аккаунту "несанкционированный доступ".
20:02:17 13-03-2025
Дешевый трюк - ИИ модель Вольфыча сделали.
Чтоб народ не скучал.
22:29:26 13-03-2025
Олег (20:02:17 13-03-2025) Дешевый трюк - ИИ модель Вольфыча сделали.Чтоб народ не ... "то что изменит ход событий" - это может быть что нибудь из "предсказаний" Жириновского
23:11:16 13-03-2025
Олег (20:02:17 13-03-2025) Дешевый трюк - ИИ модель Вольфыча сделали.Чтоб народ не ... Это однозначно!
22:47:01 13-03-2025
Бойтесь хохлы
08:17:20 14-03-2025
Мессинг, вообще жуть для России предсказал.