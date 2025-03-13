"Неужели воскрес?" В официальном аккаунте Жириновского анонсировали грандиозное событие

Скоро случится "то, что изменит ход событий", сказано в публикации

13 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Силуэт Жириновского / Фото: x.com/Zhirinovskiy

В официальном аккаунте покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского в соцсети X впервые с 2023 года появилась публикация, согласно которой, в скором времени "случится то, что изменит ход событий".

"В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите", – сказано в публикации.

К тексту также прикреплена фотография, на которой узнается силуэт Жириновского.

В комментариях к публикации пользователи соцсети X предполагают, о чем говорят авторы. Чаще всего встречаются шутки о том, что основатель ЛДПР воскрес:

"Неужели воскрес?"

"Владимир Вольфович ожил".

"Легенда вернется?"

"Легенда жива и будет жить!"

"Россию силой не возьмешь. Из мертвых восстанем и поставим на место врагов".

Последнюю запись в аккаунте Жириновского публиковали в июне 2023 года. В нем команда ЛДПР сообщала, что "неизвестные злоумышленники" получили к аккаунту "несанкционированный доступ".