Невролог назвал продукты, которые нельзя есть при головной боли
Тем, кто часто страдает от нее, эксперт порекомендовал вести дневник
28 января 2024, 11:50, ИА Амител
Невролог Игорь Мацокин рассказал о том, какие продукты не стоит есть при головной боли. Его слова передает "АиФ".
В первую очередь специалист посоветовал отказаться от алкоголя, потому что он только усугубит ситуацию. Также врач отметил, что на время лучше ограничить употребление шоколада, цитрусовых и жирного мяса.
Невролог добавил, что обезболивающие лекарства лучше не употреблять больше 10 дней подряд. В противном случае есть риск возникновения лекарственно-индицируемой или рикошетной головной боли.
Тем, кто часто страдает от болей в голове, врач посоветовал вести дневник и записывать в него время появления боли, ее характер и лекарства, которые помогли облегчить состояние. Это, по его словам, позволит точнее поставить диагноз при обращении к врачу.
12:21:45 28-01-2024
Нас соседи доводят до головной боли. Алкоголь не пьём вообще!
13:03:57 28-01-2024
Дайте алкоголя соседям...
17:57:44 28-01-2024
С каких пор алкоголь стал продуктом)
21:22:16 28-01-2024
Гость (17:57:44 28-01-2024) С каких пор алкоголь стал продуктом)... а что это?
00:02:36 29-01-2024
Гость (21:22:16 28-01-2024) а что это? ... Яд.