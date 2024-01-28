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Невролог назвал продукты, которые нельзя есть при головной боли

Тем, кто часто страдает от нее, эксперт порекомендовал вести дневник

28 января 2024, 11:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377
Фото: pxhere.com/ru/photo/1143377

Невролог Игорь Мацокин рассказал о том, какие продукты не стоит есть при головной боли. Его слова передает "АиФ".

В первую очередь специалист посоветовал отказаться от алкоголя, потому что он только усугубит ситуацию. Также врач отметил, что на время лучше ограничить употребление шоколада, цитрусовых и жирного мяса.

Невролог добавил, что обезболивающие лекарства лучше не употреблять больше 10 дней подряд. В противном случае есть риск возникновения лекарственно-индицируемой или рикошетной головной боли.

Тем, кто часто страдает от болей в голове, врач посоветовал вести дневник и записывать в него время появления боли, ее характер и лекарства, которые помогли облегчить состояние. Это, по его словам, позволит точнее поставить диагноз при обращении к врачу. 

Здоровье

Комментарии 5

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шизиг

12:21:45 28-01-2024

Нас соседи доводят до головной боли. Алкоголь не пьём вообще!

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Грыша

13:03:57 28-01-2024

Дайте алкоголя соседям...

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Гость

17:57:44 28-01-2024

С каких пор алкоголь стал продуктом)

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Гость

21:22:16 28-01-2024

Гость (17:57:44 28-01-2024) С каких пор алкоголь стал продуктом)... а что это?

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Гость

00:02:36 29-01-2024

Гость (21:22:16 28-01-2024) а что это? ... Яд.

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