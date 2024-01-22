Бывают ситуации, когда тянуть с посещением стоматолога не следует

22 января 2024, 12:03, ИА Амител

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Стоматолог Наталья Кадькалова рассказала радио Sputnik, при какой зубной боли нужно срочно обратиться к врачу и какие меры необходимо срочно применять при ее появлении.

"Если заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами либо с трещинами на эмали. Кратковременная боль в одном зубе от горячей или холодной еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Срочно идти к стоматологу не обязательно. Однако через неделю точно нужно, потому что потом это может привести к более острой боли", – отметила Кадькалова.

Бывают ситуации, когда тянуть с посещением стоматолога не следует. Например, если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль, и она не проходит в течение 30 секунд.

Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс.