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Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть

Бывают ситуации, когда тянуть с посещением стоматолога не следует

22 января 2024, 12:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Стоматолог Наталья Кадькалова рассказала радио Sputnik, при какой зубной боли нужно срочно обратиться к врачу и какие меры необходимо срочно применять при ее появлении.

"Если заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами либо с трещинами на эмали. Кратковременная боль в одном зубе от горячей или холодной еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Срочно идти к стоматологу не обязательно. Однако через неделю точно нужно, потому что потом это может привести к более острой боли", – отметила Кадькалова.

Бывают ситуации, когда тянуть с посещением стоматолога не следует. Например, если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль, и она не проходит в течение 30 секунд.

Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс.

"Боль при надкусывании говорит об инфекции и воспалительном процессе уже за пределами зуба", – уточнила медик.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЗдоровье
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Комментарии 8

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Уенп

12:10:08 22-01-2024

Дених нет по стоматологам бегать. Туда только попади они как цыгане такого наговорят

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Гость

13:35:08 22-01-2024

Уенп (12:10:08 22-01-2024) Дених нет по стоматологам бегать. Туда только попади они как... уже выдумали бесплатную медицину, по ОМС прекрасно принимают стоматологи в государственных клиниках

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гость

14:12:27 22-01-2024

Гость (13:35:08 22-01-2024) уже выдумали бесплатную медицину, по ОМС прекрасно принимают... смешно

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Элен без ребят

18:00:29 22-01-2024

гость (14:12:27 22-01-2024) смешно ... вообще не смешно. в нашей поликлинике целое стоматологическое отделение, врачи работают те же самые, что и частных клиниках. у нас и челюстно-лицевые хирурги есть и протезисты. даже зубопротезная мастерская своя. стоматологи- это лучшее, что есть в нашей поликлинике на Кулагина).

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Гость

14:46:47 22-01-2024

Гость (13:35:08 22-01-2024) уже выдумали бесплатную медицину, по ОМС прекрасно принимают... уж не так и прекрасно, ведь не всем везёт как Вам, видимо! У нас коновалы, например, работают, судя по качеству лечения!

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Гость

14:47:16 22-01-2024

Гость (13:35:08 22-01-2024) уже выдумали бесплатную медицину, по ОМС прекрасно принимают... всех насмешили!!!!!!!!!!!!

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Светлана

21:04:39 22-01-2024

ВСЮ свою жизнь лечу бесплатно. Сейчас я пенсионер. Своих зубов ещё половина от начальных)))

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Шизиг

19:42:45 28-01-2024

Мне фтор натолкали в зубные каналы, теперь дёсны и зубы болят. Стоматолог сказала, что это полезно. А специалисты говорят, что фтор - это яд, уничтожающий мозг и здоровье. Королева Англии, Елизавета 2, отказывалась пользоваться зубными пастами с фтором принципиально и заказывала качественные, без этой отравы. Пломбы держатся 1 год - полтора, потом опять коричневый кариес вокруг пломбы, некачественное лечение и подлые материалы не из России. Это бизнес, чем чаще болеют зубы и изнашиваются пломбы, тем богаче производители материалов для клиник и сами клиники. Корысть затмевает клятву Гиппократа. Проблема на проблеме, такие пломбы и методы лечения-калечения меня разоряют постоянно...! Есть доказательства

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