Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть
Бывают ситуации, когда тянуть с посещением стоматолога не следует
22 января 2024, 12:03, ИА Амител
Стоматолог Наталья Кадькалова рассказала радио Sputnik, при какой зубной боли нужно срочно обратиться к врачу и какие меры необходимо срочно применять при ее появлении.
"Если заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами либо с трещинами на эмали. Кратковременная боль в одном зубе от горячей или холодной еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Срочно идти к стоматологу не обязательно. Однако через неделю точно нужно, потому что потом это может привести к более острой боли", – отметила Кадькалова.
Бывают ситуации, когда тянуть с посещением стоматолога не следует. Например, если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль, и она не проходит в течение 30 секунд.
Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс.
"Боль при надкусывании говорит об инфекции и воспалительном процессе уже за пределами зуба", – уточнила медик.
12:10:08 22-01-2024
Дених нет по стоматологам бегать. Туда только попади они как цыгане такого наговорят
13:35:08 22-01-2024
Уенп (12:10:08 22-01-2024) Дених нет по стоматологам бегать. Туда только попади они как... уже выдумали бесплатную медицину, по ОМС прекрасно принимают стоматологи в государственных клиниках
14:12:27 22-01-2024
Гость (13:35:08 22-01-2024) уже выдумали бесплатную медицину, по ОМС прекрасно принимают... смешно
18:00:29 22-01-2024
гость (14:12:27 22-01-2024) смешно ... вообще не смешно. в нашей поликлинике целое стоматологическое отделение, врачи работают те же самые, что и частных клиниках. у нас и челюстно-лицевые хирурги есть и протезисты. даже зубопротезная мастерская своя. стоматологи- это лучшее, что есть в нашей поликлинике на Кулагина).
14:46:47 22-01-2024
Гость (13:35:08 22-01-2024) уже выдумали бесплатную медицину, по ОМС прекрасно принимают... уж не так и прекрасно, ведь не всем везёт как Вам, видимо! У нас коновалы, например, работают, судя по качеству лечения!
14:47:16 22-01-2024
Гость (13:35:08 22-01-2024) уже выдумали бесплатную медицину, по ОМС прекрасно принимают... всех насмешили!!!!!!!!!!!!
21:04:39 22-01-2024
ВСЮ свою жизнь лечу бесплатно. Сейчас я пенсионер. Своих зубов ещё половина от начальных)))
19:42:45 28-01-2024
Мне фтор натолкали в зубные каналы, теперь дёсны и зубы болят. Стоматолог сказала, что это полезно. А специалисты говорят, что фтор - это яд, уничтожающий мозг и здоровье. Королева Англии, Елизавета 2, отказывалась пользоваться зубными пастами с фтором принципиально и заказывала качественные, без этой отравы. Пломбы держатся 1 год - полтора, потом опять коричневый кариес вокруг пломбы, некачественное лечение и подлые материалы не из России. Это бизнес, чем чаще болеют зубы и изнашиваются пломбы, тем богаче производители материалов для клиник и сами клиники. Корысть затмевает клятву Гиппократа. Проблема на проблеме, такие пломбы и методы лечения-калечения меня разоряют постоянно...! Есть доказательства