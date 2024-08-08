Невролог назвала симптомы "тихого инсульта"

Для постановки точного диагноза стоит обратиться в больницу

08 августа 2024, 08:47, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/1571983

Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина сообщила, что тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушений речи. Слова специалиста передает РИА Новости.

Она также отметила, что кратковременное онемение рук или ног может свидетельствовать о сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга.

Щипицина добавила, что для постановки точного диагноза необходимо наблюдение у врача в течение суток. Также она пояснила, что специалисты должны провести МРТ головного мозга в определенном режиме, который в первые часы может показать наличие инсульта.

Это позволит вовремя и правильно провести лечение и минимизировать последствия для здоровья человека.