Невролог назвала симптомы "тихого инсульта"
Для постановки точного диагноза стоит обратиться в больницу
08 августа 2024, 08:47, ИА Амител
Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина сообщила, что тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушений речи. Слова специалиста передает РИА Новости.
Она также отметила, что кратковременное онемение рук или ног может свидетельствовать о сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга.
Щипицина добавила, что для постановки точного диагноза необходимо наблюдение у врача в течение суток. Также она пояснила, что специалисты должны провести МРТ головного мозга в определенном режиме, который в первые часы может показать наличие инсульта.
Это позволит вовремя и правильно провести лечение и минимизировать последствия для здоровья человека.
08:55:41 08-08-2024
О мама миа,ишемия...
10:18:57 08-08-2024
Заметил, когда подбухиваешь, хотя бы 100 грамм водочки в день, для аппетита, неизбежно, рано или поздно такие симптомы с головокружением. Попробовал не пить, всё прошло, только настроение иногда ухудшается)
10:29:20 08-08-2024
Гость (10:18:57 08-08-2024) Заметил, когда подбухиваешь, хотя бы 100 грамм водочки в ден... голова кружится? увеличить дозу! не бережёте вы себя...
11:08:42 08-08-2024
Гость (10:18:57 08-08-2024) Заметил, когда подбухиваешь, хотя бы 100 грамм водочки в ден... По пиисят максимум. 100 уже трудновато для средней печени, поэтому кружится.
11:37:56 08-08-2024
Гость (11:08:42 08-08-2024) По пиисят максимум. 100 уже трудновато для средней печени, п... Да не печень у него кружится, а голова.
11:45:32 08-08-2024
Гость (11:37:56 08-08-2024) Да не печень у него кружится, а голова. ... у него строение другое.
" трудновато для средней печени"
у него в запасе есть нижняя и верхняя.
12:05:23 08-08-2024
Мусик (11:45:32 08-08-2024) у него строение другое." трудновато для средней печени"
12:08:35 08-08-2024
Гость (12:05:23 08-08-2024) ... Голова нижняя тоже есть?
14:15:24 08-08-2024
попробуй врачам это доказать. хожу шатаюсь. невропатолог говорит шатающаяся походка. весь диагноз.плохо сплю. старость. все.