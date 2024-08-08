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Невролог назвала симптомы "тихого инсульта"

Для постановки точного диагноза стоит обратиться в больницу

08 августа 2024, 08:47, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/1571983
Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/1571983

Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина сообщила, что тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ухе и нарушений речи. Слова специалиста передает РИА Новости.

Она также отметила, что кратковременное онемение рук или ног может свидетельствовать о сформировавшемся очаге ишемии в веществе головного мозга.

Щипицина добавила, что для постановки точного диагноза необходимо наблюдение у врача в течение суток. Также она пояснила, что специалисты должны провести МРТ головного мозга в определенном режиме, который в первые часы может показать наличие инсульта.

Это позволит вовремя и правильно провести лечение и минимизировать последствия для здоровья человека.

медицина

Комментарии 9

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Гость

08:55:41 08-08-2024

О мама миа,ишемия...

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Гость

10:18:57 08-08-2024

Заметил, когда подбухиваешь, хотя бы 100 грамм водочки в день, для аппетита, неизбежно, рано или поздно такие симптомы с головокружением. Попробовал не пить, всё прошло, только настроение иногда ухудшается)

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Мусик

10:29:20 08-08-2024

Гость (10:18:57 08-08-2024) Заметил, когда подбухиваешь, хотя бы 100 грамм водочки в ден... голова кружится? увеличить дозу! не бережёте вы себя...

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Гость

11:08:42 08-08-2024

Гость (10:18:57 08-08-2024) Заметил, когда подбухиваешь, хотя бы 100 грамм водочки в ден... По пиисят максимум. 100 уже трудновато для средней печени, поэтому кружится.

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Гость

11:37:56 08-08-2024

Гость (11:08:42 08-08-2024) По пиисят максимум. 100 уже трудновато для средней печени, п... Да не печень у него кружится, а голова.

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Мусик

11:45:32 08-08-2024

Гость (11:37:56 08-08-2024) Да не печень у него кружится, а голова. ... у него строение другое.
" трудновато для средней печени"
у него в запасе есть нижняя и верхняя.

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Гость

12:05:23 08-08-2024

Мусик (11:45:32 08-08-2024) у него строение другое." трудновато для средней печени"

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Гость

12:08:35 08-08-2024

Гость (12:05:23 08-08-2024) ... Голова нижняя тоже есть?

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Гость

14:15:24 08-08-2024

попробуй врачам это доказать. хожу шатаюсь. невропатолог говорит шатающаяся походка. весь диагноз.плохо сплю. старость. все.

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