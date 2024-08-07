Россиянину удалили опухоль весом 17 килограммов

За год болезни пациент стремительно набирал вес

07 августа 2024, 07:48, ИА Амител

Врачи во время операции / Фото: pxhere.com

В Краснодаре врачи провели сложную операцию по удалению опухоли у пациента. Вес образования составлял 17 килограммов.

Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, мужчина поступил в хирургическое отделение № 2 НИИ-ККБ № 1 после года болезни. За это время он сильно набрал вес. После проведения необходимых обследований врачи обнаружили опухоль в брюшной полости.

Было принято решение провести операцию, которая длилась четыре часа. В результате хирурги успешно удалили новообразование весом 17 килограммов.