Россиянину удалили опухоль весом 17 килограммов
За год болезни пациент стремительно набирал вес
07 августа 2024, 07:48, ИА Амител
В Краснодаре врачи провели сложную операцию по удалению опухоли у пациента. Вес образования составлял 17 килограммов.
Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, мужчина поступил в хирургическое отделение № 2 НИИ-ККБ № 1 после года болезни. За это время он сильно набрал вес. После проведения необходимых обследований врачи обнаружили опухоль в брюшной полости.
Было принято решение провести операцию, которая длилась четыре часа. В результате хирурги успешно удалили новообразование весом 17 килограммов.
"Эта ювелирная работа специалистов не только спасла жизнь пациента, но и в очередной раз показала, как важно своевременно обращаться за медицинской помощью", – подчеркнул Филиппов.
15:21:18 07-08-2024
а может не стоило так много жрать?
жрут не зная меры потом плачут что потолстели.
18:48:24 07-08-2024
Дюша (15:21:18 07-08-2024) а может не стоило так много жрать?жрут не зная меры пото... вы совсем не увидели, что это опухоль? хорошо, что в терминальную стадию рака не перешло.