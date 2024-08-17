Невролог рассказал о первых признаках инсульта

По ним можно определить опасность и обратиться за помощью

17 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/775637

Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли – всё это симптомы, которые могут проявиться за несколько недель до инсульта, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

По словам специалиста, инсульт часто случается внезапно, однако существуют первые признаки, которые могут появиться за несколько дней или даже недель до его возникновения. Среди таких симптомов:

- резкое чувство слабости или онемение в конечностях и лице;

- двоение в глазах;

- внезапная потеря или ухудшение зрения;

- затруднения в разговоре.

Кроме того, сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и трудности с речью также могут быть предвестниками инсульта, пишет РИА Новости.