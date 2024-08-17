Невролог рассказал о первых признаках инсульта
По ним можно определить опасность и обратиться за помощью
17 августа 2024, 12:10, ИА Амител
Внезапная слабость или онемение частей тела, кратковременные затруднения в речи, резкое ухудшение зрения, приступы головокружения, сильные головные боли – всё это симптомы, которые могут проявиться за несколько недель до инсульта, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.
По словам специалиста, инсульт часто случается внезапно, однако существуют первые признаки, которые могут появиться за несколько дней или даже недель до его возникновения. Среди таких симптомов:
- резкое чувство слабости или онемение в конечностях и лице;
- двоение в глазах;
- внезапная потеря или ухудшение зрения;
- затруднения в разговоре.
Кроме того, сильная головная боль, головокружение, временная потеря координации и трудности с речью также могут быть предвестниками инсульта, пишет РИА Новости.
12:37:59 17-08-2024
Вспомнилась Настя Туман.
У неё до инсульта кровь носом шла. А в сам момент, она понимает что уже инсульт но ничего сделать не может. Благо муж рядом был.
После она говорила:
- а если бы я одна осталась ?! Я бы даже в скорую не смогла позвонить и сказать что у меня инсульт случился.
21:38:00 17-08-2024
В 2010 году случился у меня геморрагический инсульт. Ну Ленин, актер Миронов, Сталин от такого почти мгновенно скончались. Вызвал скорую. Те сказали иди в поликлинику. Пошел в поликлинику. Невролог не увидел инсульта. И так три раза подряд. Первый раз обратился в понедельник. Только в субботу еле живого увезли на скорой. Кровоизлияние в мозг было 6 на 3 на 4 сантиметра (ни миллиметра) а именно сантиметра. Какие прекрасные в Барнауле неврологи работают. Я потом месяц в больнице лежал и три дома. Врач который делал МРТ в больнице был удивлен, что я своими ногами пришел. Обычно говорил, что без сознание привозят. Невролог в поликлинике шарахается от меня и здороваясь отводит глаза. Хотя ни с кем из людей вообще не здоровается. Когда меня выписали сказала у Вас нетипичный случай. Причем я три раза когда обращался с ужасными болями говорил, что у меня инсульт, а она отмахивалась.