Невролог рассказала, как легче переживать магнитные бури
В первую очередь нужно взять под контроль хронические заболевания
10 ноября 2024, 08:30, ИА Амител
Невролог Екатерина Демьяновская считает, для того чтобы облегчить жизнь во время магнитных бурь необходима профилактика метеочувствительности.
В беседе с "Известиями" она рассказала, что метеочувствительность возникает из-за нарушений вегетативной нервной системы. При смене погоды или колебаниях магнитного поля Земли люди могут испытывать аритмию, головную боль, головокружение, боли в суставах и скачки давления, а также тревожность, раздражительность и страх.
Для облегчения симптомов Демьяновская советует контролировать хронические заболевания, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься гимнастикой, пить больше жидкости, отказаться от алкоголя, кофеина, сладкой и жирной пищи и избегать переутомления и стресса.
Ранее сообщалось, что 10 ноября на Алтайский край может обрушиться очередная магнитная буря.
09:11:16 10-11-2024
Ну если она действительно врач , она должна знать, что наука не смогла доказать влияние магнитных бурь на организм человека
13:54:30 10-11-2024
Гость (09:11:16 10-11-2024) Ну если она действительно врач , она должна знать, что наука... вы совсем дремучий
19:27:49 17-11-2024
Гость (09:11:16 10-11-2024) Ну если она действительно врач , она должна знать, что наука... Не признают действие магнитных бурь те, кого это ещё не коснулось. А когда с возрастом и кучей болезней будет ухудшение именно в эти дни, тогда и признавать начнут. Я в молодости тоже не обращала внимание есть маг.бури нет. А сейчас, если резко ухудшилось самочувствие без видимых причин, можно сверять календарь - точно маг.бури
09:30:37 10-11-2024
Литр водяры, и малосольные огурцы.
12:11:19 10-11-2024
Гость (09:30:37 10-11-2024) Литр водяры, и малосольные огурцы.... Неверный рецепт... Самогон баня девки сало!
11:19:53 10-11-2024
Зачем трезвенника на фото изобразили? Он постоянный посетитель магнита или КБ?