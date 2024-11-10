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Невролог рассказала, как легче переживать магнитные бури

В первую очередь нужно взять под контроль хронические заболевания

10 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/970119
Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/970119

Невролог Екатерина Демьяновская считает, для того чтобы облегчить жизнь во время магнитных бурь необходима профилактика метеочувствительности.

В беседе с "Известиями" она рассказала, что метеочувствительность возникает из-за нарушений вегетативной нервной системы. При смене погоды или колебаниях магнитного поля Земли люди могут испытывать аритмию, головную боль, головокружение, боли в суставах и скачки давления, а также тревожность, раздражительность и страх.

Для облегчения симптомов Демьяновская советует контролировать хронические заболевания, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься гимнастикой, пить больше жидкости, отказаться от алкоголя, кофеина, сладкой и жирной пищи и избегать переутомления и стресса.

Ранее сообщалось, что 10 ноября на Алтайский край может обрушиться очередная магнитная буря. 

магнитные бури

Комментарии 6

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Гость

09:11:16 10-11-2024

Ну если она действительно врач , она должна знать, что наука не смогла доказать влияние магнитных бурь на организм человека

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Гость

13:54:30 10-11-2024

Гость (09:11:16 10-11-2024) Ну если она действительно врач , она должна знать, что наука... вы совсем дремучий

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Гость

19:27:49 17-11-2024

Гость (09:11:16 10-11-2024) Ну если она действительно врач , она должна знать, что наука... Не признают действие магнитных бурь те, кого это ещё не коснулось. А когда с возрастом и кучей болезней будет ухудшение именно в эти дни, тогда и признавать начнут. Я в молодости тоже не обращала внимание есть маг.бури нет. А сейчас, если резко ухудшилось самочувствие без видимых причин, можно сверять календарь - точно маг.бури

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Гость

09:30:37 10-11-2024

Литр водяры, и малосольные огурцы.

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Гость

12:11:19 10-11-2024

Гость (09:30:37 10-11-2024) Литр водяры, и малосольные огурцы.... Неверный рецепт... Самогон баня девки сало!

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Гость

11:19:53 10-11-2024

Зачем трезвенника на фото изобразили? Он постоянный посетитель магнита или КБ?

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