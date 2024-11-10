Невролог рассказала, как легче переживать магнитные бури

В первую очередь нужно взять под контроль хронические заболевания

10 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com/ru/photo/970119

Невролог Екатерина Демьяновская считает, для того чтобы облегчить жизнь во время магнитных бурь необходима профилактика метеочувствительности.

В беседе с "Известиями" она рассказала, что метеочувствительность возникает из-за нарушений вегетативной нервной системы. При смене погоды или колебаниях магнитного поля Земли люди могут испытывать аритмию, головную боль, головокружение, боли в суставах и скачки давления, а также тревожность, раздражительность и страх.

Для облегчения симптомов Демьяновская советует контролировать хронические заболевания, чаще гулять на свежем воздухе и заниматься гимнастикой, пить больше жидкости, отказаться от алкоголя, кофеина, сладкой и жирной пищи и избегать переутомления и стресса.

Ранее сообщалось, что 10 ноября на Алтайский край может обрушиться очередная магнитная буря.