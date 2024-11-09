Очередная магнитная буря может обрушиться на Алтайский край

Геомагнитные удары ожидаются 10 ноября

09 ноября 2024, 19:50, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: unsplash.com / NASA

Очередная магнитная буря ожидается в Алтайском крае 10 ноября, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В воскресенье примерно в 9 утра магнитосфера перейдет в возбужденное состояние, а около полудня с вероятностью 30% начнется буря, практически равная уровню G1.

Около трех часов дня магнитосфера начнет успокаиваться и к шести вечера обстановка стабилизируется.

Как пережить магнитную бурю

Достаточно соблюдать режим сна и питания, вести активный образ жизни и не злоупотреблять вредными привычками. Тогда и во время магнитной бури вы сможете сохранить тонус.

Тем не менее доказательная медицина ставит под сомнение влияние магнитных бурь на здоровье, утверждая, что изменения космической погоды оказывают меньшее воздействие на человека по сравнению с другими факторами, такими как физическая активность или стресс.