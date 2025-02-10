Newsweek: решения команды Трампа о санкциях против МУС стали подарками Путину

Кроме того, команда нового президента США помогла России еще двумя решениями

10 февраля 2025, 08:02, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Администрация нового президента США Дональда Трампа успела совершить ряд действий, которые могут принести выгоду российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщает Newsweek, об этом заявил западный журналист Брендан Коулл.

Он обратил внимание, что Трамп ввел санкции против МУС, после того как суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Также генпрокурор США Мерик Бонди выпустила меморандумы, которые расформировывают специальную группу KleptoCapture, – она появилась при президентстве Джо Байдена и занималась санкциями против лиц, связанных с РФ.

Третий подарок – прекращение инициатив, направленных на борьбу со "скрытыми кампаниями влияния со стороны России" и других противников США, в том числе и Китая.

Ранее американский президент заявлял, что якобы переговорил по телефону с Путиным. Он не стал отвечать на вопрос, сколько общался с российским лидером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию.