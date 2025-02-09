Судя по речи американского президента, беседа в первую очередь коснулась урегулирования российско-украинского конфликта

09 февраля 2025, 19:55, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в беседе с журналистами газеты New York Post на борту самолета Air Force One. О чем говорили главы двух государств и подтвердили ли эту информацию в Кремле? Рассказываем в материале amic.ru.

Что рассказал Трамп

Судя по речи американского президента, беседа в первую очередь коснулась урегулирования российско-украинского конфликта. По словам Трампа, у него есть конкретный план по прекращению войны и он надеется, что "это будет быстро".

"Каждый день гибнут люди. Этот конфликт так ужасен для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке", – сказал глава США.

При этом политик не уточнил, сколько беседовал с Путиным, однако заявил, что российский лидер так же хочет, чтобы "люди перестали гибнуть". Трамп напомнил, что у него "всегда были хорошие отношения с Путиным".

"Давайте начнем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день люди умирают. Убивают молодых красивых солдат. Молодых мужчин – таких, как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", – сказал Трамп чуть позднее, обращаясь к советнику по нацбезопасности Майку Уолтсу.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть слова Трампа о его беседе с Путиным. Он подчеркнул, что по мере того как администрация Белого дома "разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций".

"И эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – заявил представитель Кремля.

Мнение из Госдумы

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал, что телефонный разговор между Путиным и Трампом мог быть "отчаянным" и "по существу". В беседе с News.ru он заявил, что разговор может быть началом для организации будущей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чепа подчеркнул, что перед началом подобных переговоров должна была состояться работа по линии спецслужб, которая организовала бы разговор. По его словам, после этого Трамп должен "вызвать к себе" Зеленского, чтобы обозначить ему позицию Вашингтона.