Нейрохирург назвал отличительный признак невралгии

Ее симптомы легко перепутать с инфарктом

08 июля 2024, 16:46, ИА Амител

Боль в груди / Фото: pxhere.com/ru/photo/1351507

Межреберная невралгия – это состояние, при котором периферические нервы грудной клетки поражаются. Симптомы этого заболевания можно спутать с признаками инфаркта. Как отличить эти состояния друг от друга, рассказал "Ленте" Эмиль Исагулян, нейрохирург и эксперт телеканала "Доктор".

По словам специалиста, невралгия не всегда является самостоятельным заболеванием. Иногда она возникает как следствие проблем с сердцем. Однако есть несколько характерных признаков, которые помогут отличить эти состояния.

Одним из ключевых симптомов невралгии является боль, которая усиливается при движении и дыхании. Боль может возникать в любое время дня и ночи и усиливаться при наклоне в сторону места, где она ощущается. Если же боль в области сердца становится сильнее при подъеме по лестнице, это может быть признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы.