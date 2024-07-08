Нейрохирург назвал отличительный признак невралгии
Ее симптомы легко перепутать с инфарктом
08 июля 2024, 16:46, ИА Амител
Межреберная невралгия – это состояние, при котором периферические нервы грудной клетки поражаются. Симптомы этого заболевания можно спутать с признаками инфаркта. Как отличить эти состояния друг от друга, рассказал "Ленте" Эмиль Исагулян, нейрохирург и эксперт телеканала "Доктор".
По словам специалиста, невралгия не всегда является самостоятельным заболеванием. Иногда она возникает как следствие проблем с сердцем. Однако есть несколько характерных признаков, которые помогут отличить эти состояния.
Одним из ключевых симптомов невралгии является боль, которая усиливается при движении и дыхании. Боль может возникать в любое время дня и ночи и усиливаться при наклоне в сторону места, где она ощущается. Если же боль в области сердца становится сильнее при подъеме по лестнице, это может быть признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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