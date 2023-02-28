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Нейросеть показала города Алтайского края в образе женщин

Ранее Minjourney также показывала Барнаул в человеческом обличье

28 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: "Толк"

Нейросеть Midjourney показала города Алтайского края в образе женщин. Изображения опубликовал "Толк".

"Весна на подходе. Поэтому мы решили в преддверии 8 марта узнать, как бы выглядели города Алтайского края, если бы были женщинами", – пишет издание.

Ранее ИИ изобразил города России в человеческом обличье. Так, основанный в 1730 году Барнаул предстал в виде примерно 50-летнего состоятельного мужчины с золотыми украшениями, длинной бородой и в меховой одежде.

Комментарии 16

  • Рубчик даже нейросеть обижает
    28 февраля, Гость   Ответить
  • бред!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • какие-то девицы. почему именно эти девицы к этим городам
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Самый красивый Новоалтайск
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Бийск - хороша.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Рендомно сгенерированные девицы рендомно назначены городам. Рендомная нейросеть.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Рендомно сгенерированные девицы- вот и и мне так показалось...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Новоалтайск и Бийск - няшки
    28 февраля, Гость   Ответить
  • И вот теперь все эти персонажи дружно ломанулись в Барнаул и поселились на Ускова.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • круто конечно. только почему у всех девчонок глаза одинаковые по цвету?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, зря вы так. В Невском они поселились. Не завидуйте)
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Алейск - самая секси. Еще бы в купальнике фотка была. )))
    28 февраля, Гость   Ответить
  • А где Камень???
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Чет бред какой-то. Нейросеть? Завтра что? Скайнет?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Бийск рулит!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Где Змеиногорск?
    01 марта, Гость   Ответить
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