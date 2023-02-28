Нейросеть показала города Алтайского края в образе женщин
Ранее Minjourney также показывала Барнаул в человеческом обличье
28 февраля 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: "Толк"
Нейросеть Midjourney показала города Алтайского края в образе женщин. Изображения опубликовал "Толк".
"Весна на подходе. Поэтому мы решили в преддверии 8 марта узнать, как бы выглядели города Алтайского края, если бы были женщинами", – пишет издание.
Ранее ИИ изобразил города России в человеческом обличье. Так, основанный в 1730 году Барнаул предстал в виде примерно 50-летнего состоятельного мужчины с золотыми украшениями, длинной бородой и в меховой одежде.
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