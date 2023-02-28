Нейросеть показала города Алтайского края в образе женщин

Ранее Minjourney также показывала Барнаул в человеческом обличье

28 февраля 2023, 11:30, ИА Амител







































Фото: "Толк"

Нейросеть Midjourney показала города Алтайского края в образе женщин. Изображения опубликовал "Толк".

"Весна на подходе. Поэтому мы решили в преддверии 8 марта узнать, как бы выглядели города Алтайского края, если бы были женщинами", – пишет издание.

Ранее ИИ изобразил города России в человеческом обличье. Так, основанный в 1730 году Барнаул предстал в виде примерно 50-летнего состоятельного мужчины с золотыми украшениями, длинной бородой и в меховой одежде.